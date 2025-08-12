Arrestan pareja con armas de fuego durante allanamiento en San Juan (Ampliación)

SAN JUAN – La Policía de Puerto Rico informó que agentes de la División de Drogas Metropolitana, en unión al Departamento de Vivienda Federal, arrestaron el martes a las 5:00 de la mañana a una pareja de 23 y 27 años, en medio de un allanamiento en el residencial Nemesio R. Canales, en San Juan.

Según la información preliminar, en el edificio 27 las autoridades ocuparon dos pistolas, cuatro cargadores y municiones. La pareja se encontraba en compañía de cuatro menores de 3 meses, 18 meses, 3 años y 5 años, quienes, de acuerdo con la Policía, vivían en condiciones infrahumanas.

El Departamento de la Familia fue notificado para la evaluación y protección de los menores de edad. El caso será consultado con la fiscalía de San Juan para la radicación de cargos correspondientes.

Las autoridades indicaron que el operativo forma parte de dos órdenes de registro y allanamiento diligenciadas en el residencial como parte de investigaciones de drogas y armas.