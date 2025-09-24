Arrestan a dos de los más buscados del área policíaca de Caguas

CAGUAS – Agentes adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos del área de Caguas, informaron sobre el diligenciamiento de órdenes de arresto en contra de dos hombres, quienes figuraban en la lista de los 10 más buscados del área de Caguas por violaciones a la Ley de Armas y Ley de Protección contra la Propiedad Vehicular, expedidas por las juezas Irmarie Colón Massó y Sonya Y. Nieves Cordero del tribunal de Caguas.

En el mencionado municipio fue arrestado el #4 de los 10 más buscados, identificado como Jobaniel Nuñez Delgado de 19 años, contra quien pesaba una orden con fianza de 225,000 dólares por violaciones a los artículos 6.09 (Portación, Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta de Cañón Cortado), 6.22 (Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de Municiones; Importación de Municiones) de la Ley de Armas y el artículo 15 (Comercio Ilegal de Vehículos y Piezas) de la Ley 8.

Por otra parte, en San Juan, fue arrestado Juan J. Cruz Rivera, de 25 años y residente en Caguas, el cual figuraba como el #7 de la lista, con fianza de 100,000 dólares por violación al artículo 18.1 (Apropiación ilegal de vehículo) de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular.

Estos fueron llevados ante las juezas Karina Díaz Pérez y Lisa M. Durán Ortiz para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar las fianzas impuestas, quedaron fichados e ingresados en la cárcel de Bayamón hasta las vistas preliminares pautadas para el 8 de octubre de 2025.

Los diligenciamientos estuvieron a cargo de los agentes Luis A. Lebrón y Antonio Maldonado, bajo la supervisión del teniente Rafael Rodríguez Otero.