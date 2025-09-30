jueves

Arrestan a septuagenario por doble homicidio en Carolina

Fernando Montañez Bultrón (Foto/Suministrada)
CAROLINA – Fernando Montañez Bultrón, un hombre de 79 años apodado «Guancho» y residente de Carolina, Puerto Rico, se le imputó por el asesinato de dos personas en una gasolinera ubicada en la carretera PR-190, barrio Sabana Abajo, Carolina.

Una de las víctimas era Roberto Román Orench, alias “Tito Pecoso”, conocido narcotraficante convicto, y la otra, Erick Joaquín Flores Rivera, de 70 años.

El caso fue presentado por la agente Johana López Santiago bajo supervisión del sargento Joel Ayala Del Valle, y llevado ante la fiscal Lismar Rodríguez y la jueza Beatriz Varela Ortiz, quien encontró causa para arresto por cargos de asesinato en primer grado, destrucción de prueba y uso de arma de fuego.

Montañez Bultrón, ya encarcelado y sin poder pagar una fianza de $2.6 millones, fue reenviado al Complejo Correccional de Bayamón, con vista preliminar para el 8 de octubre de 2025. El doble crimen ocurrió el 29 de junio de 2025; las víctimas estaban en un auto Toyota Echo color oro y fueron asesinadas dentro del carro.

Según cámaras de seguridad, tras el crimen, un hombre alto, de tez negra y camisa blanca, se alejó de la escena con lo que parecía ser un arma.

Montañez Bultrón tiene antecedentes federales por narcotráfico, estuvo vinculado a la red de Pablo Escobar en los años 80 y protagonizó una fuga en helicóptero desde Oso Blanco en 1991 junto a otros reos. “Tito Pecoso” había sido arrestado en 2010 en un operativo federal y posteriormente continuó en actividades ilícitas tras salir de prisión.

