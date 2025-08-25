Arrestan a hombre por alegada agresión a su tío de 79 años

SAN JUAN – Agentes de la Policía de San Juan, llevaron a cabo una investigación que derivó en la presentación de cargos por parte de la Fiscalía contra un hombre de 34 años, identificado como Antonio M. Toucet Juarbe, conocido como “Tony” y residente en la capital, por presunta infracción a las disposiciones de maltrato a persona de edad avanzada tipificadas en los artículos 127-A, 127-B y 127-C del Código Penal de Puerto Rico.

De acuerdo con los hallazgos de la pesquisa, en la madrugada del 24 de agosto de 2025, aproximadamente a la 1:46 a. m., en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, en Santurce, el imputado habría agredido físicamente a su tío, de 79 años, mientras este dormía, causándole hematomas y lesiones en la cabeza, la mandíbula y el pecho. Según se desprende de la querella, el incidente se produjo luego de que el acusado solicitara la Tarjeta de la Familia y, ante la negativa de entregársela, reaccionara de forma violenta.

La víctima recibió atención médica en el CDT de Belaval. La investigación fue dirigida por la agente municipal Katria Yaniz Velázquez Reyes, quien consultó el caso con el fiscal de turno. Tras la evaluación de la evidencia, el Ministerio Público instruyó la radicación de cargos.

El expediente fue presentado ante la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa probable para arresto e impuso una fianza de 60 000 dólares, la cual no fue prestada. El acusado fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada para el 5 de septiembre de 2025.