martes

agosto 12, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Arrestan a hermanas por agredir a sus tíos en Carolina

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 2

CAROLINA – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos de Carolina, diligenciaron el martes dos órdenes de arresto contra las hermanas Joselin Mayol Peña, de 26 años, y Liz Mayol Peña, de 31 años, por violación a la Ley de Armas tras supuestamente agredir a sus tíos.

Según la investigación de la Uniformada, para el 2 de julio de 2025, a las 9:22 de la noche, en la calle 1 de la urbanización Metrópolis, las acusadas supuestamente entraron a la residencia de sus tíos y lanzaron objetos contra ellos, entre estos una silla de plástico, tiestos, un tubo de plástico, material protector de líneas de telefonía y latas, alcanzándolos con algunos de estos.

La Policía indicó que las hermanas también ocasionaron daños a los parabrisas de un vehículo Mitsubishi Mirage G4 del 2019 y al portón frontal de la residencia. Tras estos hechos, el 9 de julio de 2025 se presentaron cargos en ausencia y la jueza Annette Santiago Díaz expidió órdenes de arresto contra ambas con fianzas de 30 mil dólares cada una.

Las mujeres fueron arrestadas por las agentes Suann Matías Pérez y Nitza Acevedo Carreras, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa. El juez Orlando Puldón Gómez diligenció las órdenes, las imputadas prestaron las fianzas, fueron fichadas y quedaron en libertad hasta la vista preliminar en una fecha posterior.

Síguenos: