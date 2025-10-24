JEANC RODRÍGUEZ

X: @SBSPORTSMEDIA

CAROLINA – La Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) iniciará su temporada 2025 el viernes, 24 de octubre, con el duelo entre los Mets de Guaynabo y los Gigantes de Carolina en el coliseo Guillermo Angulo, desde las 8:00 p.m.

El campeonato arranca luego de una posposición en junio, debido a la norma de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) que prohíbe la celebración de torneos de clubes entre mayo y el 15 de octubre, para no interferir con los compromisos de las selecciones durante ese período.

Los Caribes de San Sebastián, campeones de las últimas dos ediciones, buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del voleibol puertorriqueño al intentar conquistar su tercer campeonato consecutivo.

También entran al ruedo los Gigantes, Mets, Plataneros de Corozal, Patriotas de Lares, Changos de Naranjito, Gigantes de Adjuntas y Cafeteros de Yauco, en una competencia que se extenderá por 84 partidos bajo un formato de todos contra todos.

Cada equipo disputará 21 encuentros, enfrentándose tres veces a cada rival. Los primeros cuatro clasificados del torneo pasado jugarán 11 partidos como local, mientras que los demás equipos lo harán en la carretera.

El sistema de puntuación será el tradicional: los triunfos por 3–0 o 3–1 otorgarán tres puntos; las victorias en cinco parciales (3–2) sumarán dos, y las derrotas 2–3 concederán una unidad. Además, cada franquicia podrá incluir hasta dos refuerzos extranjeros para fortalecer sus plantillas.

La acción continuará el domingo, 26 de octubre, cuando los Patriotas de Lares visiten a los Gigantes de Carolina a las 6:00 p.m., y el martes, 28 de octubre, con otro compromiso en Carolina frente a los Plataneros de Corozal desde las 8:00 p.m.