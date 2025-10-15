Aprueban amnistía para el pago de multas de AutoExpreso, marbetes y tránsito

SAN JUAN – La Cámara de Representantes aprobó el martes el Proyecto de la Cámara 602, que busca conceder un descuento de 40 por ciento para el pago de multas de tránsito relacionadas con la falta de pago de AutoExpreso, marbetes vencidos y otras faltas administrativas.

“Estamos trayendo este proyecto para tratar de devolverle la seguridad vial a las carreteras; para que nuestra gente transite en ley; para que la gente pueda renovar sus marbetes; para que la gente pueda pagar sus multas y ponerse al día”, expresó el representante José “Cheito” Hernández Concepción.

La legislación aplicaría para los intereses, recargos y penalidades acumulados por concepto de las multas.

De otra parte, confirmaron con 47 votos a la licenciada Carmen Vega Fournier como contralora de Puerto Rico.

La votación se dio luego de una vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero.

El nombramiento recibió el voto en contra del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). El portavoz Denis Márquez Lebrón explicó que la delegación se proponía a favorecer el nombramiento, pero se opuso por preocupaciones con el contenido de una querella anónima contra Vega Fournier, que fue presentada la semana pasada ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

En la vista pública, Vega Fournier rechazó los señalamientos de supuestas irregularidades en su gestión como presidenta del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE).

“Yo no tengo ninguna mancha, gracias a Dios. Y no la tendré. Porque nadie de los que trabaja ahora mismo en el gobierno es mi familia”, manifestó Vega Fournier, abogada y contadora pública autorizada (CPA) de profesión. Yo no me le debo a nadie del gobierno de Puerto Rico, ni de las agencias, ni de las instrumentalidades, ni de los municipios”, sostuvo Vega Fournier.

Al igual que ocurrió en el Senado, ninguna persona compareció para responsabilizarse de la querella.

“Desde el martes pasado que se levantó ese argumento de una querella anónima… nadie, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, ha comparecido para presentar evidencia de esas alegaciones. Si nosotros vamos a destruir reputaciones con anónimos, nos vamos a quedar sin funcionarios públicos o personas que vengan del sector privado a aportar a echar a Puerto Rico hacia adelante”, dijo el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La Contraloría de Puerto Rico había sido ocupada por Yesmín Valdivieso durante los pasados 15 años.

El cuerpo legislativo recesó sus trabajos de la sesión ordinaria hasta el próximo jueves, 16 de octubre, a las 11:00 de la mañana.