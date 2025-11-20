Anuncian transporte gratuito en el Viejo San Juan durante la temporada navideña

SAN JUAN – El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció un nuevo servicio de transporte local gratuito en el Viejo San Juan, disponible exclusivamente durante la temporada navideña desde el viernes, 14 de noviembre hasta antes de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

La iniciativa busca facilitar el acceso al casco histórico durante la época festiva para que residentes y visitantes puedan disfrutar de las actividades sin preocuparse por el tráfico o la falta de estacionamiento.

“El Viejo San Juan es el corazón histórico y cultural de nuestra capital. Con este servicio especial de transporte buscamos mejorar la experiencia de quienes nos visitan en esta época tan especial, promoviendo la movilidad, la accesibilidad y el disfrute seguro de nuestra ciudad. Queremos que cada persona viva la magia de la Navidad en San Juan con comodidad y sin complicaciones”, expresó Romero Lugo.

El servicio operará los viernes, sábados y domingos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., con paradas en puntos estratégicos como El Escambrón, Plaza Colón, El Tótem, Muelle 4 y La Estrella de San Juan. Se recalcó que el sistema de transporte estará disponible solo durante la época navideña y culminará antes del inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Por su parte, el director de Operaciones y Ornato de San Juan, Raúl García, explicó que este esfuerzo forma parte de la planificación navideña del municipio para ofrecer a las familias una experiencia más cómoda y placentera durante la época festiva.