Anuncian nuevos empleos con la llegada de farmacéutica a Fajardo

FAJARDO – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, anunciaron el traslado de operaciones de la farmacéutica Millicent Manufacturing PR LLC a Puerto Rico.

Según se informó, la empresa adquirió las instalaciones de Teva Pharmaceuticals en Fajardo e invertirá unos $45.5 millones en maquinaria, equipos e infraestructura y capital de trabajo.

“Los esfuerzos de nuestra administración para promover el ‘reshoring’ están rindiendo buenos frutos. El comienzo de operaciones de Millicent en Fajardo, primera farmacéutica en 15 años que se instala en la isla para manufacturar y comercializar productos farmacéuticos con un enfoque en la salud femenina, creará más de 73 empleos regulares con una nómina estimada de $16 millones en los próximos cinco años y tiene el potencial de alcanzar 100 empleos con buenos salarios para nuestros profesionales para el año fiscal 2030. Esta movida tendrá un efecto multiplicador positivo para la economía en la región este de la isla”, explicó la gobernadora.

Por su parte, Negrón Reichard detalló que la empresa invertirá $16 millones en maquinaria y equipo, y $500,000 en mejoras de infraestructura. A esta se le otorgaron incentivos ascendentes a $4,156,249 millones bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico.

“En lo que va del año, vamos por buen camino, enfocados en atraer inversiones de industrias farmacéuticas, de biotecnología y de dispositivos médicos, porque Puerto Rico tiene el potencial de seguir creciendo como un líder mundial en manufactura especializada y exportación”, destacó el secretario del DDEC.

Asimismo, sostuvo que han pasado alrededor de 15 años desde que una farmacéutica nueva escogió a Puerto Rico para establecer operaciones. “Durante ese tiempo nuestra industria se mantuvo activa con expansiones y adquisiciones, pero Millicent representa un hito distinto: la llegada de un jugador nuevo que reafirma la confianza en nuestro ecosistema de ciencias de la vida”, añadió Negrón Reichard.

La empresa desarrollará y producirá productos innovadores y pioneros para la salud de la mujer en Puerto Rico, incluyendo el anticonceptivo Femlyv.

Millicent Pharma, con sede en Dundalk, Irlanda, es una empresa global fundada en el 2018 en colaboración con The Carlyle Group y líderes veteranos de la industria farmacéutica, como exdirectivos de Warner Chilcott, que se especializa en productos para la salud de la mujer. Ha adquirido productos claves como Femring (2018) e Intrarosa (2020) y recientemente lanzó comercialmente el producto Femlyv.

Conferencia de prensa anunciando la llegada de la farmacéutica Millicent Manufacturing PR LLC a Puerto Rico