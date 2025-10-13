lunes

Anuncian nuevas fechas para sacar pasaportes

SAN JUAN – La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, anunció que durante las próximas semanas la Oficina de Pasaportes llevará sus servicios a distintos municipios alrededor de la isla, como parte de un esfuerzo para facilitar el trámite de este documento sin necesidad de que las personas se desplacen largas distancias.

“La respuesta de la ciudadanía ha sido extraordinaria. En los pasados meses, el personal de la oficina, dirigida por Dwight Fagundo Ruiz, visitó varios pueblos donde cientos de personas lograron tramitar su pasaporte con éxito. Este esfuerzo se realiza en colaboración con los alcaldes y sus equipos, quienes han sido aliados en acercar los servicios al pueblo”, expresó Rivera Santana.

La funcionaria recordó que es importante que los solicitantes acudan con todos los documentos requeridos y verifiquen la fecha de vencimiento de su pasaporte para evitar contratiempos.

Los requisitos incluyen:

Calendario de ferias de pasaportes | Octubre 2025

  • 15 de octubre – Añasco
    Biblioteca Electrónica, calle San Antonio #20
    Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
    Información: 787-826-3100 ext. 2015
  • 17 de octubre – Ponce
    Oficina de Pasaportes, Antiguo Edif. Felipe García, calle Marina #9223
    Horario: 8:00 a.m. a 2:45 p.m.
    Citas e información: www.estado.pr.gov
  • 21 de octubre – Maunabo
    Concha Acústica Serafín Meléndez Quiñones, calle Juan R. Garzot #39
    Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
    Información: 787-622-4975
  • 23 de octubre – Arecibo
    Oficina de Pasaportes Arecibo, Edif. Santiago Cabán, suite 103, calle Mariano Vidal #158
    Horario: 8:00 a.m. a 2:45 p.m.
    Citas e información: www.estado.pr.gov
  • 27 de octubre – Aibonito
    Biblioteca Municipal, calle Gerónimo Martínez (final)
    Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
    Información: 787-735-6535
  • 29 de octubre – Barceloneta
    Casa Alcaldía, Ave. Georgetti, frente a la Plaza de Recreo José Cordero Rosario
    Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
    Información: 787-921-755

“Queremos que cada ciudadano tenga la oportunidad de mantener su pasaporte vigente y de hacerlo de manera ágil y accesible. Estas ferias continuarán realizándose en diferentes municipios durante los próximos meses, porque nuestro compromiso es seguir acercando los servicios del Departamento de Estado a la gente”, concluyó Rivera Santana.

 

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

