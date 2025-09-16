martes

septiembre 16, 2025

Anuncian mejoras y mantenimientos eléctricos en barrios de Canóvanas, Luquillo, Carolina y San Juan

(Foto/Suministrada)
NORESTE – LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99,86 % de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Martes, 16 de septiembre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas – Bo. Cubuy, PR-186 km 8.6 interior, parcelas Las 400
  • Luquillo – Urb. Brisas de Luquillo
  • Canóvanas – Bo. Lomas, PR-186, sector Las Yayas

Mantenimiento y remplazo de soterrado

  • Carolina – Mobil Gas Station, Farmacia Rey, Little Caesars Pizza, centro comercial Villa Fontana, calles 2, 3 y 4 de la urb. Villa Fontana en ave. Sánchez Osorio
  • San Juan – Popeyes Restaurant, Farmacia CVS, Cycle Sport Center, parada 26 1/2 en ave. Ponce de León, Santurce

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas.

 

