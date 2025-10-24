Kariana Vega

medios@presenciapr.com

FAJARDO – La emisora Yunque 93 arranca el lunes, 27 de octubre, desde las 6:00 a.m. con una nueva temporada de programación que promete informar, educar y entretener a la audiencia del este de Puerto Rico.

La historia de esta emisora se remonta al año 1994, “cuando un grupo de puertorriqueños apasionados por la radio decidió crear una estación que conectara con el corazón del pueblo”. Así nació Yunque 93, una frecuencia que desde sus inicios se destacó por su conexión con la comunidad.

Con la entrada de JN Music Group, la emisora alcanza una nueva etapa de evolución tecnológica y expansión musical. Actualmente, bajo la operación de JN Music Group en alianza con EBN Media, Yunque 93 (92.9 FM) celebra una nueva temporada. Según se destacó durante el anuncio, esta nueva etapa trae consigo nuevos talentos, espacios renovados y una programación más variada, reafirmando el compromiso de la emisora de servir, informar y entretener con excelencia.

La nueva temporada incluye una variedad de programas diseñados para conectar con distintos públicos. En las mañanas, «El Arranque», con Lybelle Robles y Luis A. Rodríguez, conocido como “Golden”, se transmitirá de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., ofreciendo un espacio informativo con análisis noticioso, político y de entretenimiento.

Luego, los martes, jueves y viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., se presentará «Desde la Tribuna», conducido por la licenciada Ivette Montes, quien ofrecerá un análisis noticioso desde la perspectiva jurídica.

Los miércoles a las 9:00 a.m. se transmitirá «Municipio de Fajardo Informa», con la participación del alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, quien tendrá un contacto directo con la ciudadanía para compartir los logros y proyectos que impulsa su administración.

Mientras, a las 10:00 a.m., de lunes a viernes, estará «Entérate con Presencia». Este espacio incluirá entrevistas, análisis e información sobre los temas que impactan al este y a todo Puerto Rico.

Al mediodía, de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m., se presentará «El Radar Deportivo», conducido por Jeanc Rodríguez, quien presentará lo mejor del deporte local e internacional. El espacio contará con la colaboración de Héctor “Titito” Rosa, oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, y otros expertos.

Por la tarde, el entretenimiento tomará protagonismo con «El Sazón de la Tarde», de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., conducido por Jorge Agosto, Luis A. Rodríguez “Golden” y Alondra Michelle Cortijo, quienes prometen risas, dinámicas, rifas y alegría.

En la noche, la programación se dirigirá a un tiempo de meditación con «Noches de Reflexión», conducido por el pastor Reinaldo López, de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Este programa ofrecerá un espacio de paz, palabra y esperanza, con música cristiana y reflexiones que nutren el alma y elevan el espíritu.

Para celebrar la nueva temporada, Yunque 93 invitó a los radioescuchas al evento Yunque Fest que se llevará a cabo el domingo, 26 de octubre, en los predios de la emisora ubicada en la urbanización Santa Isidra en Fajardo. La actividad iniciará desde las 4:00 p.m. y contará con carpas informativas, kioscos, emprendedores, transmisión en vivo y música a cargo de la Orquesta del Rey y la Orquesta Vida Plena.