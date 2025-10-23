Anuncian inversión federal para nuevos centros de cuido infantil en municipios del noreste

NORESTE – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón, anunció una inversión de $25 millones en fondos federales para la construcción de centros de cuido infantil en 15 municipios, como parte del Proyecto Estación Futuro, bajo la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).

«La inversión en el cuidado infantil y la educación temprana es una apuesta por el futuro de Puerto Rico. Apoyar a nuestras familias desde las primeras etapas de vida de sus hijos impulsa el desarrollo integral de la niñez, fortalece los lazos familiares y brinda estabilidad a nuestros hogares», manifestó la gobernadora.

Entre los 15 municipios beneficiados con la asignación se encuentran Fajardo, Ceiba, Río Grande y Canóvanas.

Cada municipio seleccionado recibirá $1.5 millones para la construcción del cuido infantil, con el objetivo de garantizar espacios seguros, innovadores y accesibles que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez en comunidades con recursos limitados en la isla.

González Colón explicó que los fondos provienen de los Fondos Suplementarios para la Recuperación de Desastres del Programa de Cuidado Infantil (CCDF-DR), autorizados bajo la Ley Pública 117-328, y fueron asegurados durante su gestión como comisionada residente.

La administradora de ACUDEN, Amy Vega Ojeda, destacó que el proyecto permitirá a los municipios crear instalaciones modernas y resilientes. «El poder otorgarles a estos 15 municipios los fondos necesarios para la construcción de los Centros de Cuido Estación Futuro es un paso en favor de la niñez y le permite a los municipios seleccionados seguir fomentando espacios seguros y atemperados en favor de los pequeños y su familia», indicó Vega Ojeda.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, afirmó que la iniciativa fortalece el compromiso del gobierno con la educación temprana. «Ahora estos 15 municipios seleccionados podrán crear espacios de cuido infantil que permitirán el desarrollo pleno de los pequeños y continuar avanzando en favor de las familias en la isla», sostuvo.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, quien participó de la actividad, manifestó a través de las redes sociales del municipio que el «nuevo centro contará con capacidad para atender 20 niños para brindar un espacio seguro, educativo y de desarrollo integral para las familias fajardeñas».

«Invertir en la primera infancia es apostar al futuro de nuestro pueblo. Este proyecto representa más oportunidades, más seguridad y más esperanza para nuestras familias», expresó el alcalde de Fajardo.