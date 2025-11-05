miércoles

Anuncian Feria de Servicios en Fajardo enfocada en personas de edad avanzada y veteranos

FAJARDO – El senador por el Distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, anunció la celebración de la Feria de Servicio “Tu Distrito en Acción”, una iniciativa del Senado de Puerto Rico, que se llevará a cabo este sábado, 8 de noviembre, desde las 9:00 a.m. en el Coliseo Tomás Dones Hernández en Fajardo.

El evento ofrecerá servicios dirigidos a adultos mayores y veteranos, incluyendo vacunación contra la influenza, entrega de cajas de alimentos, y también habrá vacunación para las mascotas, entre otros servicios. Esta actividad, en colaboración con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador del Veterano y Walgreens, es parte del esfuerzo conjunto entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, los senadores del Distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez y Marissa Jiménez Santoni, y el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez.

“El propósito de esta feria es acercar los servicios del gobierno a nuestras comunidades, especialmente a nuestros adultos mayores y veteranos, que tanto han aportado a Puerto Rico. Queremos que reciban la atención y el apoyo que merecen en un ambiente seguro y accesible”, expresó el senador Sánchez Álvarez.

El legislador agradeció al alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, por su apoyo y disposición para hacer posible esta actividad.

“Agradezco al alcalde Joey Meléndez por abrir las puertas de su municipio y unir esfuerzos con el Senado para servir a nuestra gente. Cuando trabajamos en equipo, logramos un impacto real en la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, destacó el senador.

