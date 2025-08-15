Anuncian clases gratuitas de acuaeróbicos para adultos en Fajardo

El municipio de Fajardo anunció el inicio de clases gratuitas de acuaeróbicos para adultos como parte de su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. Las clases se llevan a cabo todos los viernes en el natatorio municipal con una duración de una hora y media.

Se informó que el nuevo ofrecimiento deportivo ha tenido una buena acogida con cerca de 100 participantes semanales que disfrutan de una rutina de ejercicios en el agua, diseñada para mejorar la condición física.

“Estamos comprometidos con ofrecer programas que fomenten el ejercicio y la salud en nuestros ciudadanos. Las clases de acuaeróbicos han sido un éxito rotundo y demuestran que nuestra gente quiere moverse, quiere cuidarse y, sobre todo, participar en actividades saludables”, dijo el alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez.

El programa se une a otros servicios deportivos gratuitos que ofrece el municipio, los cuales incluyen actividades para todas las edades. El alcalde dijo que están evaluando la posibilidad de añadir una nueva sección de acuaeróbicos para atender la alta demanda, en respuesta a la gran aceptación del programa.

“El bienestar de nuestra gente es una prioridad. Este tipo de iniciativas no solo promueven la actividad física, sino que también fortalecen el sentido de comunidad. Ver a tantas personas reunidas, activas y disfrutando es una gran satisfacción”, añadió Meléndez Méndez.

Los interesados en participar en las clases deben comunicarse con el Departamento de Recreación y Deportes Municipal al 787-860-2080.