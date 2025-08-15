viernes

agosto 15, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Anuncian cancelación del Festival Cierre de Verano y Regreso a la Escuela

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 14

JUNCOS – El productor Ángel Darío Viera anunció la cancelación del Festival Cierre de Verano y Regreso a la Escuela, originalmente pautado para celebrarse el sábado en las instalaciones exteriores de IMSaN Juncos. La decisión responde a los efectos del huracán Erin, cuya trayectoria ha generado condiciones climáticas adversas en la región.

Viera lamentó los inconvenientes causados por esta medida, destacando que la seguridad de los asistentes, artistas y personal técnico constituye la principal prioridad del evento.

El festival ha sido reprogramado para el sábado 11 de octubre, fecha en la que se espera recibir a la comunidad para celebrar el cierre de la temporada veraniega y el inicio del nuevo año escolar.

La producción agradeció el respaldo del público y exhortó a mantenerse informados a través de sus redes sociales y canales oficiales para futuras actualizaciones.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 629

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
171

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: