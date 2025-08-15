Anuncian cancelación del Festival Cierre de Verano y Regreso a la Escuela

JUNCOS – El productor Ángel Darío Viera anunció la cancelación del Festival Cierre de Verano y Regreso a la Escuela, originalmente pautado para celebrarse el sábado en las instalaciones exteriores de IMSaN Juncos. La decisión responde a los efectos del huracán Erin, cuya trayectoria ha generado condiciones climáticas adversas en la región.

Viera lamentó los inconvenientes causados por esta medida, destacando que la seguridad de los asistentes, artistas y personal técnico constituye la principal prioridad del evento.

El festival ha sido reprogramado para el sábado 11 de octubre, fecha en la que se espera recibir a la comunidad para celebrar el cierre de la temporada veraniega y el inicio del nuevo año escolar.

La producción agradeció el respaldo del público y exhortó a mantenerse informados a través de sus redes sociales y canales oficiales para futuras actualizaciones.