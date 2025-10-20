Anuncian aumento salarial para personal de enfermería del CFSE

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón anunció el lunes un ajuste salarial para 107 empleados del área de enfermería de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), como parte del esfuerzo por reconocer la labor de los profesionales de la salud y fortalecer los servicios que se ofrecen a los trabajadores lesionados.

“Hoy estamos anunciando que el 57 por ciento de la plantilla total de profesionales del área de enfermería que brindan servicios de salud en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado recibirá un aumento salarial. Del total de 187 profesionales de enfermería que tiene la corporación, 107 de ellos se beneficiarán de este ajuste en su salario, haciéndoles justicia y equiparando su compensación económica con la de otros ochenta profesionales que ya contaban con una remuneración mayor”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

La gobernadora destacó que la medida representa parte de la política pública de su administración para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos. “El servidor público es pieza clave en la ejecución de nuestros compromisos programáticos. Junto a los jefes de agencia, tenemos el compromiso de hacerle justicia a nuestros trabajadores, mejorando sus condiciones de trabajo y ofreciendo mejores servicios a la gente”, añadió.

El ajuste salarial, aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tiene un impacto presupuestario anual de 1.1 millones de dólares distribuido entre 16 clases de empleados de enfermería. Según la CFSE, una enfermera generalista pasará de devengar 2,750 a 3,922 dólares mensuales, mientras que un enfermero anestesista pasará de 3,508 a 7,578 dólares.

“Este tipo de revisión busca corregir desigualdades salariales históricas y reconocer la especialización y nivel de responsabilidad de cada categoría profesional dentro del Hospital Industrial”, explicó González Colón.

Por su parte, la administradora de la CFSE, Enid Ortiz Rodríguez, señaló que la medida promueve la equidad salarial y refuerza el equipo clínico de la corporación. “Este aumento reconoce la entrega de nuestros profesionales de enfermería y garantiza que todos cuenten con una compensación justa y acorde con la responsabilidad que asumen día a día en beneficio de nuestros trabajadores lesionados”, indicó Ortiz Rodríguez en declaraciones escritas.

La administradora añadió que el ajuste entrará en vigor de manera inmediata y los empleados verán reflejado el aumento en su compensación a partir de noviembre, como parte del plan de mejoras laborales y modernización institucional del Fondo.