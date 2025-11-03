lunes

noviembre 03, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Anuncian asignación federal de 150 millones de dólares para cubrir gastos del PAN ante cierre de gobierno

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 114

SAN JUAN – La gobernadora, Jenniffer Aidyn González Colón, informó el lunes que el Departamento de Agricultura federal anunció la disponibilidad de aproximadamente 150 millones de dólares para cubrir los gastos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en la isla.

“El Departamento de Agricultura federal anunció la disponibilidad de aproximadamente 150 millones de dólares para cubrir gastos del PAN. Esto complementa nuestras acciones para asegurar que los 1.2 millones de beneficiarios del PAN en la isla no estén descubiertos ante este cierre de gobierno federal”, expresó González Colón en un video en sus redes sociales.

La mandataria explicó que los fondos permitirán mantener la operación del programa durante el periodo de cierre gubernamental en Estados Unidos, garantizando la continuidad del servicio alimentario a las familias participantes del PAN.

El Programa de Asistencia Nutricional impacta a más de un millón doscientas mil personas en Puerto Rico y es administrado localmente por el Departamento de la Familia, con fondos provenientes del Departamento de Agricultura federal.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 640

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: