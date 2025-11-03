Anuncian asignación federal de 150 millones de dólares para cubrir gastos del PAN ante cierre de gobierno

SAN JUAN – La gobernadora, Jenniffer Aidyn González Colón, informó el lunes que el Departamento de Agricultura federal anunció la disponibilidad de aproximadamente 150 millones de dólares para cubrir los gastos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en la isla.

“El Departamento de Agricultura federal anunció la disponibilidad de aproximadamente 150 millones de dólares para cubrir gastos del PAN. Esto complementa nuestras acciones para asegurar que los 1.2 millones de beneficiarios del PAN en la isla no estén descubiertos ante este cierre de gobierno federal”, expresó González Colón en un video en sus redes sociales.

La mandataria explicó que los fondos permitirán mantener la operación del programa durante el periodo de cierre gubernamental en Estados Unidos, garantizando la continuidad del servicio alimentario a las familias participantes del PAN.

El Programa de Asistencia Nutricional impacta a más de un millón doscientas mil personas en Puerto Rico y es administrado localmente por el Departamento de la Familia, con fondos provenientes del Departamento de Agricultura federal.