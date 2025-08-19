Alerta por Polvo del Sahara y dos sistemas bajo vigilancia en ruta al Caribe

SAN JUAN – El Centro Nacional de Huracanes mantiene bajo vigilancia una onda tropical que presenta una probabilidad de formación moderada, estimada en un 60 % para los próximos tres a siete días. Aunque existe la posibilidad de que este fenómeno se aproxime a la zona del Caribe, por el momento no es posible determinar con precisión su futura intensidad o trayectoria.

Adicionalmente, se ha identificado una segunda onda tropical emergiendo de la costa africana, aunque con una baja probabilidad de desarrollo. En caso de que logre formarse, encontraría un ambiente poco favorable para su intensificación debido a la presencia de vientos cortantes, y los modelos de pronóstico actuales proyectan su desintegración después del viernes.

Por otro lado, se anticipa que la calidad del aire en la región se deteriore durante la semana debido a la llegada de polvo del Sahara.