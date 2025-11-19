Alcaldesa Soto nombra a González Azcuy Director de Emergencias de Canóvanas

CANÓVANAS – La alcaldesa del Municipio de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, anunció hoy el nombramiento del experimentado funcionario público Manuel González Azcuy, Comisionado del Sistema de Emergencias 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, como el nuevo Director de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Canóvanas. Este anuncio, además, se suma al recién confirmado apoyo del excomisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, quien actualmente asesora a la alcaldesa en temas de seguridad y su optimización operacional.

Lo cierto es que este fortalecimiento del equipo de seguridad llega en un momento importante para el municipio, pues ambos nombramientos apuntan a una estructura más robusta y preparada frente a cualquier situación que ponga en riesgo a sus residentes.

Soto Villanueva explicó que la llegada del nuevo director representa “un paso firme hacia la modernización y el fortalecimiento de la respuesta municipal ante emergencias”, y destacó además que su trayectoria es “una garantía de preparación, relaciones, eficiencia y profesionalismo para proteger la vida de nuestras familias”.

En cuanto a su formación, González Azcuy posee un Bachillerato Magna Cum Laude en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Puerto Rico, así como estudios graduados en Economía de Seton Hall University en Nueva Jersey.

Por otro lado, durante más de cuatro décadas de experiencia gerencial en la industria de distribución de alimentos y supermercados, desarrolló habilidades de liderazgo operativo, manejo presupuestario y supervisión de sistemas de seguridad que hoy resultan especialmente valiosas para el servicio público.

Más adelante, y en aras de continuar aportando a la Isla, se desempeñó como subdirector de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas del Senado de Puerto Rico, donde trabajó mano a mano con la entonces senadora y presidenta de la comisión, Lornna Soto Villanueva.

Asimismo, en 2011 su carrera en seguridad pública tomó mayor fuerza al ser nombrado Director Ejecutivo del Sistema de Emergencias 9-1-1, rol desde el cual impulsó mejoras significativas en la respuesta ciudadana, optimizó la atención a llamadas críticas y promovió la integración tecnológica del sistema.

“Este nombramiento es un avance para Canóvanas. Contaremos con un director con experiencia probada, preparación académica sólida, un profesional orientado a resultados y con sentido de urgencia y transparencia. Alguien que ha dirigido uno de los sistemas más importantes de la Isla y que ahora pondrá ese conocimiento y sus relaciones nacionales al servicio de nuestra gente”, expresó Soto Villanueva, visiblemente complacida.

El nuevo Director de Manejo de Emergencias agradeció la confianza de la alcaldesa y expresó: “Tengan mi total compromiso con elevar el nivel de respuesta y preparación del municipio, con gran sentido de responsabilidad y, sobre todo, de protección a la vida. Siempre trabajando en equipo junto al gran grupo de empleados municipales”. Al mismo tiempo, reiteró que llega con la disposición de trabajar desde el primer día.