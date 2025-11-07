lunes

Alcaldesa de Loíza destaca importancia de municipios en planificación urbana de la isla

(Foto/Municipio de Loíza)
LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, intervino como panelista en una actividad de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, en la que se abordó el papel de los municipios en el desarrollo y la organización de Puerto Rico.

Manifestó durante el conversatorio, que los municipios deben participar en la toma de decisiones sobre el uso de terrenos, infraestructura, sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario. Señaló que los gobiernos municipales, por su cercanía con la población, cumplen una función en la ejecución de proyectos que atienden las necesidades locales.

En el panel participaron, además, los alcaldes de Quebradillas, San Germán, Río Grande y Vega Baja, quienes expusieron experiencias, métodos y procedimientos respecto a la administración del desarrollo urbano, la planificación con participación y los desafíos financieros que enfrentan los municipios.

