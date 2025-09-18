HUMACAO – Con el firme compromiso de continuar identificando soluciones a las necesidades más apremiantes de la ciudad, la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, sostuvo ayer, 17 de septiembre, una reunión de trabajo en las oficinas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en San Juan. En la misma participaron el Sr. Marco García, secretario asociado del DTOP; el Sr. Emmanuel Piñeiro, Coordinador Interagencial; y el Sr. Laureano, funcionario de apoyo.

Durante este encuentro, la alcaldesa reafirmó su disposición de trabajar en equipo y de mantener una comunicación directa, abierta y sin intermediarios con las agencias estatales. Manifestó estar convencida de que solo a través de este esfuerzo conjunto se logrará mayor efectividad en los resultados y se podrán atender con agilidad los reclamos y las necesidades de los humacaeños.

“Uno de los primeros puntos en la mesa fue la necesidad de atender con urgencia la sincronización de los semáforos y la congestión vehicular que tanto aqueja a los conductores en Humacao. El DTOP se comprometió a realizar un estudio de tráfico que nos permitirá identificar alternativas reales para agilizar el tránsito en las principales vías de nuestra ciudad”, puntualizó Trujillo Plumey

Asimismo, se atendió el reclamo de los residentes de la urbanización Villa Humacao, quienes por años han solicitado mayor agilidad en los accesos de entrada y salida. Junto al equipo del DTOP se explorarán alternativas de nuevos accesos que mejoren significativamente la movilidad en esta comunidad. Otro asunto prioritario fue la solicitud de la alcaldesa de desarrollar un proyecto de conector vial entre la Calle Tito Rojas entrada principal del Coliseo Marcelo Trujillo Panisse y la Carretera PR-923. Este conector tendría un impacto directo en la reducción de la congestión vehicular en el área de Palma Real, uno de los puntos de mayor tráfico en Humacao.

Además, se discutieron temas relacionados con otros aspectos de infraestructura, incluyendo:

Solicitud de convenio para el asfaltado de carreteras estatales.

Acondicionamiento de puentes y mejoras a su alumbrado.

Instalación y reparación de sistemas de iluminación en diversas carreteras estatales.

Atención prioritaria a derrumbes y cunetones que representan riesgos para nuestros conductores.

Como resultado de esta reunión, el Sr. Emmanuel Piñeiro, Coordinador Interagencial, se comprometió a visitar Humacao en los próximos días. Su inspección se enfocará en evaluar de primera mano los semáforos identificados, así como otros asuntos de infraestructura que requieren seguimiento inmediato.

“Este encuentro representa un paso firme en la dirección correcta. Como alcaldesa de Humacao, continuaré levantando la voz de nuestra gente ante las agencias pertinentes y reclamando las soluciones que nuestra ciudad merece. Reitero mi compromiso de trabajar hombro a hombro, con unidad y apertura, para asegurar que Humacao cuente con una infraestructura moderna, segura y funcional, que eleve la calidad de vida de todos. Con determinación y compromiso, seguiremos construyendo un Humacao que verdaderamente resplandezca en cada una de sus comunidades.”