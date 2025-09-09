Alcaldesa de Canóvanas anuncia operación de la AMA con 22 nuevas paradas de autobús

CANÓVANAS – La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, informó que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) comenzará a operar en dicho municipio.

Según manifestó, recientemente se efectuó un recorrido para definir la nueva ruta, la cual incluirá 22 paradas distribuidas estratégicamente en el casco urbano, la carretera número 3, la carretera 188 en San Isidro y una parada frente a Las Villas.

Soto expresó su agradecimiento por el respaldo brindado a esta iniciativa por la gobernadora Jennifer González Colón; el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez; el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo; así como por el presidente de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Luis González.

Todas estas gestiones están dirigidas a mejorar la movilidad y el acceso al transporte público en el municipio, según resaltó la alcaldesa.