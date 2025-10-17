Alcaldes del noreste se expresan ante el deceso del alcalde de Dorado, Carlos López

CAROLINA – Esta mañana, tras una batalla contra el cáncer hepático, el veterano alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, falleció. Su muerte ha sido de gran impacto a Puerto Rico en general.
Conocido popularmente como “Carlitos” López, el primer ejecutivo municipal de Dorado dedicó casi cuatro décadas al servicio público, marcando un modelo de desarrollo local, gestión de infraestructura y programas comunitarios que transformaron al llamado Dorado Paraíso. Su fallecimiento genera una oleada de solidaridad y gratitud en toda la Isla.
Líder de estilo cercano y de convicciones firmes, López Rivera también presidió la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, donde promovió iniciativas de colaboración intermunicipal.
Solidaridad desde el noreste: alcaldes se expresan
Desde municipios del noreste (Loíza, Río Grande, Fajardo, Humacao, Vieques, Canóvanas y Ceiba) surgieron mensajes de duelo que subrayan el legado de servicio del alcalde doradeño y abrazan al pueblo que hoy le despide.
Municipio de Loíza
“Con gran pesar recibimos la triste noticia del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, quien además presidió la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Nuestras condolencias a su familia y al buen pueblo hermano de Dorado. Que descanse en la paz del Señor.”
Municipio de Loíza
Municipio de Río Grande
“Recibimos con profunda consternación la noticia del fallecimiento de mi compañero de luchas y alcalde de Dorado, el Hon. Carlos A. ‘Carlitos’ López Rivera.
Dorado y Puerto Rico pierden hoy a una figura de profundas convicciones, comprometido con el servicio público y con el bienestar de su pueblo.
A su esposa e hijos, a los miembros de su gabinete y a todo el pueblo doradeño, expresamos nuestras más sinceras condolencias y elevamos oraciones por paz y fortaleza en este momento de dolor. Descanso eterno para su alma.”
Ángel “Bori” González — Alcalde de Río Grande
Municipio de Fajardo
“Triste por demás ante la partida de un gran servidor público que dedicó su vida entera al servicio de su pueblo. Desde Fajardo expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y al pueblo de Dorado donde indudablemente fue un gran Alcalde. Que descanse en paz Carlos López, el 4to bate de Dorado ️”
Administración Municipal de Fajardo
Municipio de Canóvanas
“La Administración Municipal de Canóvanas y su alcaldesa, la Hon. Lornna J. Soto Villanueva, se unen al dolor que embarga al pueblo de Dorado ante el fallecimiento de su alcalde, el Hon. Carlos A. López Rivera.
Durante más de cuatro décadas, el Hon. López Rivera sirvió con entrega, compromiso y amor a su gente, dejando un legado de progreso y un Dorado próspero y humano.
Desde Canóvanas extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a los empleados municipales y a todo el pueblo doradeño. Que Dios les conceda fortaleza y paz en este momento de profunda tristeza. Descanse en paz, Hon. Carlos A. López Rivera. ️”
Lornna J. Soto Villanueva — Alcaldesa de Canóvanas
Municipio de Ceiba
“️ CEIBA SE UNE AL DOLOR DE DORADO ️ El alcalde Samuel Rivera Báez y todo el equipo del Municipio de Ceiba expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento del alcalde Carlos A. López Rivera, quien dedicó más de 40 años al servicio de su pueblo y al desarrollo de Dorado.
Perdemos a un líder ejemplar, un servidor público incansable y un puertorriqueño comprometido con su gente. Nos unimos en solidaridad al dolor de su familia, sus compañeros de trabajo y todo el pueblo doradeño. Que su legado inspire a futuras generaciones. Descanse en paz.”
Samuel Rivera Báez — Alcalde de Ceiba
Municipio de Vieques
“La Administración Municipal de Vieques y su alcalde, José A. ‘Junito’ Corcino Acevedo, expresan su más sentido pésame ante la triste noticia del fallecimiento del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera. Durante casi cuatro décadas, dedicó su vida a servir con genuino interés por el pueblo de Dorado Paraíso.
A su esposa, hijos, familiares, compañeros de trabajo y a toda la comunidad doradeña, les extendemos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz, Carlos López Rivera. ️
Respetuosamente, José A. Corcino Acevedo, Alcalde de Vieques.”
Municipio de Caguas
“Hoy nos embarga una profunda tristeza por el fallecimiento de Carlitos López, un gran amigo, un servidor público ejemplar y un alcalde que amó intensamente a su gente y a su pueblo de Dorado.
Carlitos fue un líder cercano, de corazón noble y entrega incansable. Su legado de servicio, desarrollo y compromiso con su comunidad permanecerá vivo en la historia y en el corazón de su pueblo.
A su familia, seres queridos y a todo el pueblo doradeño, les hago llegar mi más sentido abrazo de solidaridad y consuelo. Que la paz y la fortaleza los acompañen en este momento tan difícil. Descansa en paz, querido amigo. ”.
William Miranda Torres — Alcalde
Municipio de Humacao
“Hoy amanecemos con la triste noticia del fallecimiento de un gran amigo de mi padre y alcalde de Dorado, honorable Carlos A. López Rivera. No puedo negar que me embarga una profunda tristeza. Su partida me toca muy de cerca, pues fue parte de esa generación de líderes que vivieron el servicio público con pasión, entrega y compromiso genuino hacia su gente.
Me uno al dolor de su esposa, hijos, familiares y de todo el pueblo que hoy despide a un gran servidor, un alcalde ejemplar que siempre puso a su gente primero. Gracias por tu dedicación, tu trabajo incansable y por haber dejado una huella imborrable en la historia de tu municipio y de Puerto Rico. Descansa en paz.”
Administración Municipal de Humacao