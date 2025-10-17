Alcaldes del noreste se expresan ante el deceso del alcalde de Dorado, Carlos López

CAROLINA – Esta mañana, tras una batalla contra el cáncer hepático, el veterano alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, falleció. Su muerte ha sido de gran impacto a Puerto Rico en general.

Conocido popularmente como “Carlitos” López, el primer ejecutivo municipal de Dorado dedicó casi cuatro décadas al servicio público, marcando un modelo de desarrollo local, gestión de infraestructura y programas comunitarios que transformaron al llamado Dorado Paraíso. Su fallecimiento genera una oleada de solidaridad y gratitud en toda la Isla.

Líder de estilo cercano y de convicciones firmes, López Rivera también presidió la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, donde promovió iniciativas de colaboración intermunicipal.