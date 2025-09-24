miércoles

septiembre 24, 2025

Alcalde de Vieques entrega nueva guagua al Centro Geriátrico municipal

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 41

VIEQUES – El alcalde de Vieques, Junito Corcino, informó hoy la entrega de una guagua Ford modelo 2025 destinada al Centro Geriátrico municipal.

Según explicó, la nueva unidad permitirá traslados más cómodos y seguros para los participantes, tanto en los procesos de recogida como en los desplazamientos a diversos puntos de la isla.

(Foto/Suministrada)

La adquisición de este vehículo fue posible mediante la combinación de fondos provenientes de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, que dirige la doctora Yolanda Valera Rosa (OPPEA), junto con recursos municipales.

El alcalde expresó su agradecimiento al director, señor Juan Carlos Guzmán, y al personal del Centro Geriátrico por la labor sobresaliente que realizan en beneficio de la comunidad.

