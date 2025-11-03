Alcalde reitera que operaciones aéreas continúan como de costumbre en aeropuerto de Vieques

VIEQUES – El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, reitero que el aeropuerto regional Antonio Rivera continúa operaciones, tanto de pasajeros como carga, con total normalidad, esto ante el anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el cual restringe el tráfico aéreo en aguas al oeste de dicha isla municipio hasta el 31 de marzo de 2026.

“El aeropuerto regional Antonio Rivera está abierto y en total funcionalidad con vuelos llegando desde el aeropuerto regional José Aponte de la Torre en Ceiba, así como el aeropuerto regional Fernando Ribas Dominicci en Isla Grande, entre otros. La designación de ‘Espacio Aéreo de Defensa Nacional’ emitida ayer, viernes por la FAA, en nada afecta nuestro tráfico aéreo, ni tampoco los servicios de ambulancias aéreas”, explicó Corinco.

La designación del FFA entró en efecto el sábado, 1 de noviembre, y se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. La misma se centra en una área rectangular al sur del municipio de Ceiba, toda sobre el mar.

“Esa designación detalla una zona restringida en Ceiba y al oeste de nuestra isla municipio de Vieques. Reiteramos que eso en nada impacta las operaciones aéreas, inclusive, en días que esa zona de ‘Espacio Aéreo de Defensa Nacional’ no se encuentre en utilización, aviones pueden volar por la misma, mientras no violenten las alturas de 2,500 de minino y 5,000 pies de máximo y que cuenten con autorización del FAA”, añadió el Alcalde.

“Tenemos comunicación directa con el Presidente de la Cámara de Representantes y otros funcionarios del gobierno, incluyendo directivos de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, la cual administra el aeropuerto en Vieques, sobre este y otros asuntos. De tener alguna duda o pregunta, pueden contactar la paginas oficiales del municipio en las redes sociales para lacrar cualquier inquietud”, terminó diciendo.