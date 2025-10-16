Alcalde reconoce estudiantes del Club 4-H de la Fajardo Academy

FAJARDO – El alcalde del municipio de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, recibió en la Casa Alcaldía a los estudiantes del Club 4-H de la Fajardo Academy, quienes realizaron una visita especial como parte de las actividades de la Semana Nacional de 4-H.

Durante la visita, el alcalde entregó una Proclama en reconocimiento al trabajo educativo y comunitario que realiza el movimiento 4-H, destacando el compromiso de los jóvenes con los valores del liderazgo, la responsabilidad y el servicio.

“Nos llena de orgullo recibir a estos estudiantes que representan lo mejor de nuestra juventud fajardeña. El programa 4-H fomenta la formación de líderes, el desarrollo de destrezas y la participación activa en la comunidad, algo que es fundamental para el futuro de nuestro pueblo”, manifestó el alcalde.

El Club 4-H de la Fajardo Academy cuenta con 106 estudiantes participantes, quienes realizan proyectos educativos, ambientales y de servicio comunitario como parte de su formación. El programa 4-H es una organización educativa juvenil auspiciada por el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico y tiene presencia en toda la isla. Su misión es ofrecer experiencias de aprendizaje que ayuden a niños y jóvenes a desarrollar su máximo potencial en áreas académicas, sociales y personales.