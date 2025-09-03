Alcalde Miguel Romero Lugo designa a Joel A. Pizá como nuevo director de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la designación del licenciado Joel A. Pizá Batiz como nuevo director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan. El nombramiento será efectivo a partir del lunes, 8 de septiembre, cuando el funcionario comience en sus funciones.

“Conozco al licenciado Joel Pizá y sus cualidades como ser humano. Su preparación académica y su experiencia profesional lo hacen la persona idónea para liderar nuestro Departamento de Desarrollo Económico y Turismo. Estoy confiado en que hará una labor extraordinaria para continuar promocionando a San Juan como la capital de la inversión y el desarrollo económico, además de reforzar el liderato de nuestra ciudad como principal destino turístico del Caribe”, expresó Romero Lugo.

Por su parte, Pizá agradeció la confianza del alcalde y reafirmó su compromiso con aportar al crecimiento de la ciudad. “Asumo esta responsabilidad con gran entusiasmo, humildad, dedicación y fuerte sentido del deber. Mi compromiso es implementar la robusta visión de desarrollo económico que ha trazado el alcalde; traducir en resultados concretos los compromisos programáticos de la administración municipal con el pueblo de San Juan en materia de desarrollo económico; facilitar y promover la inversión en nuestra ciudad capital; y trabajar en conjunto con el sector turístico y comercial para seguir fortaleciendo a San Juan como motor económico de Puerto Rico. Aspiramos a que San Juan continúe siendo el epicentro de la innovación, la cultura y el turismo en la isla, creando oportunidades reales para nuestra gente”, indicó Pizá Batiz.

Pizá Batiz dirigió la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2024. Allí tuvo la oportunidad de interactuar vastamente con líneas aéreas y líneas de cruceros y manejó un presupuesto operacional anual de unos $80 millones. Puso en marcha un programa estratégico orientado a la rehabilitación de propiedades inmuebles en desuso, con el objetivo de fomentar la creación de empleos y estimular la actividad económica, y estuvo a cargo de la gerencia de un amplio programa de modernización de la infraestructura aeroportuaria de la Isla, con una inversión que excedió los $500 millones provenientes de fondos propios, federales y estatales.

Asimismo, se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads de junio de 2023 a diciembre de 2024, donde supervisó la reutilización de la antigua Base Naval con un enfoque en desarrollo económico, generación de empleos, sostenibilidad ambiental y participación comunitaria. En abril de 2022, mediante orden ejecutiva, fue designado presidente del Concilio para la Industria Aeroespacial y Aeronáutica de Puerto Rico.

Su trayectoria profesional también incluye experiencia como asesor legislativo en el Senado de Puerto Rico; asesor legal general de la Autoridad de Puertos; y profesor de Derecho Aeronáutico en la Universidad Interamericana.

En los pasados meses, San Juan ha sido escenario de eventos de gran trascendencia económica y cultural, como la histórica residencia de Bad Bunny con 30 conciertos entre julio y septiembre, y el demo de un auto de Fórmula 1 en el Puente Dos Hermanos. A esto se suman las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián que se celebrarán próximamente y eventos de alcance internacional como el Clásico Mundial de Béisbol.

“Estamos seguros de que muchos de los que nos visitaron en estos meses verán a San Juan como el lugar idóneo para regresar en la época navideña y en futuros eventos internacionales. Con la experiencia de Pizá, estaremos fortaleciendo estas oportunidades y maximizando el potencial de nuestra ciudad como capital del turismo y la inversión en Puerto Rico”, añadió el alcalde de la ciudad capital, Romero Lugo.