Alcalde defiende a restaurantes y comercios en Vieques 

VIEQUES – El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, dijo que todos los restaurantes en dicha isla municipio cumplen con todos los parámetros sobre propinas contenidos en el Reglamento Número 9158 de Prácticas Comerciales de 6 de febrero de 2020 del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

“Vieques es una isla municipio, junto con Culebra tenemos características geográficas, sociales y demográficas distintas. Igual que en Culebra, el turismo es bien importante para nosotros, por eso esta administración ha sido práctica en desarrollar un ecosistema comercial activo, transparente y en seguimiento de todas las leyes y reglamentos vigentes. En Vieques existen alrededor de 40 restaurantes, ofreciendo una gastronomía única en Puerto Rico, y todos laboran en el marco de la ley”, comentó el Alcalde.

Así reaccionó Corcino a comentarios asociados a que algunos comercios en Vieques, particularmente unos restaurantes, no cumplen con las disposiciones sobre la gratitud económica, más conocido como propina, establecidos en el Reglamento Número 9158 que un comensal otorga por servicio.

“En Vieques no se obliga a brindar propina a nadie. Si un cliente quiere mostrar su gratitud por un servicio bien dado, lo hace. No es obligatorio y nuestros comercios, incluyendo los restaurantes, lo saben. Nuestra administración municipal se encuentra siempre pendiente a que todos cumplan con la ley y reglamentos. Pero no se puede hacer referencia de que en Vieques no se cumplen con los articulados sobre la propina, eso no es correcto. Cuando no se cumplen con los mismos, sea quien sea, nosotros actuamos de forma inmediata, no nos vamos a las redes sociales a vociferar”, aseguró Corcino.

El Alcalde recordó que en el 2023 fue la administración municipal quien pidió la asistencia del DACO para atender los altos costos en el estacionamiento de vehículos de motor ubicado en la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba.

“Desde que asumimos las riendas de la administración municipal en enero de 2021, siempre hemos tenido una relación estrecha con las agencias de gobierno, incluyendo el DACO. Se han desarrollado proyectos conjuntos con otros Secretarios, incluyendo a Hiram Torres Montalvo y Lisoannette González, dirigidos a la orientación de comercios y hasta talleres de capacitación con DACO, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Esa colaboración es importante y la vamos a continuar teniendo”, culminó diciendo el Primer Ejecutivo Municipal.