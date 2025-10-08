miércoles

octubre 08, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Alcalde de Río Grande refuerza coordinación con la Policía para mejorar seguridad en el pueblo

(Foto/Municipio de Río Grande)
  • Visitas: 88

RÍO GRANDE – El alcalde Ángel González Damudt realizó una reunión con el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, los comandantes de Área de Fajardo y la senadora Rosana Soto Aguilú.

En el encuentro se trataron temas relacionados con estrategias de seguridad, coordinación interagencial y planes de prevención del crimen, con el propósito de fortalecer la protección y el bienestar de los residentes de Río Grande.

El alcalde manifestó que continuará colaborando con la Policía de Puerto Rico y representantes locales para implementar acciones que aseguren la protección de la ciudad.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
276

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: