Alcalde de Río Grande refuerza coordinación con la Policía para mejorar seguridad en el pueblo

RÍO GRANDE – El alcalde Ángel González Damudt realizó una reunión con el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, los comandantes de Área de Fajardo y la senadora Rosana Soto Aguilú.

En el encuentro se trataron temas relacionados con estrategias de seguridad, coordinación interagencial y planes de prevención del crimen, con el propósito de fortalecer la protección y el bienestar de los residentes de Río Grande.

El alcalde manifestó que continuará colaborando con la Policía de Puerto Rico y representantes locales para implementar acciones que aseguren la protección de la ciudad.