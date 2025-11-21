Alcalde de Río Grande entrega Bono de Navidad de $1,500

RÍO GRANDE – En medio de un encuentro de empleados municipales para celebrar el Día de Acción de Gracias, la Administración Municipal de Río Grande, a través de su alcalde, Ángel “Bori” González Damudt hizo entrega del bono navideño a una plantilla de sobre 451 empleados.

“Como en años anteriores, todo el componente administrativo y operacional de nuestra institución se reúne en un almuerzo de Acción de Gracias, que nos sirve para repasar los logros en servicios y proyectos y plantearnos la agenda de futuro inmediato. Hoy le hicimos entrega a unos 400 empleados del tan esperado bono navideño, como una expresión de agradecimiento por un trabajo de servicio público bien hecho” expresó el alcalde González a su llegada a la concurrida actividad.

En medio de la actividad de confraternización celebrada en las instalaciones de la Pista de Atletismo, el alcalde González junto a la primera dama Joannie Romero y los miembros de su gabinete, distribuyó, además, un pavo por empleado “para que de la misma forma que en nuestro centro de trabajo damos gracias, todos los empleados puedan celebrar este próximo jueves en familia, una de nuestras más hermosas tradiciones de pueblo. Dios ha sido bueno con nuestro pueblo, estamos cerrando el año sin eventos atmosféricos que lamentar y con resultados extraordinarios en nuestra gestión administrativa. Nos sentimos orgullosos de la plantilla de empleados que, día a día, dan lo mejor de sí para elevar la calidad de vida de nuestra ciudadanía, que es la razón de ser de los gobiernos locales.

Además, ya estamos listos, para de forma prudente en temas de presupuesto, pero sin descuidar el colorido de esta época festiva, celebrar con alegría el nacimiento de nuestro Creador”, expresó el alcalde de la Ciudad Deseada.

González Damudt instó a los empleados municipales a participar este próximo sábado, del Encuentro de Artesanos y Microempresarios, en la Placita Alfredo Soeggard del Centro Urbano, en un conveniente horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde. “Este espacio es una oportunidad extraordinaria para adquirir piezas artesanales de artistas locales que impulsan nuestra economía con su creatividad. Regalar una pieza artesanal o un producto hecho por nuestros emprendedores tiene un valor añadido que hace que nuestras comunidades avancen” destacó el dirigente municipal al hacer la convocatoria.

“En los próximos días, a través de la prensa y de las plataformas digitales, estaremos invitando a nuestra ciudadanía a un programa de festividades navideñas para toda la familia que hemos estado diseñando con mucho entusiasmo” concluyó González Damudt.