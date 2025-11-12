Alcalde de Río Grande anuncia la creación de la Casa del Veterano

RÍO GRANDE – En el marco de la conmemoración del Día del Veterano, la Administración Municipal de Río Grande, por iniciativa del alcalde Ángel “Bori” González Damudt, rindió homenaje a quienes han servido con valentía y compromiso a la patria, y anunció la creación de la nueva Casa del Veterano, un espacio dedicado a honrar, apoyar y servir a nuestros héroes y heroínas locales.

El anuncio se realizó durante la ceremonia oficial celebrada en el Monumento al Veterano, donde el alcalde, junto a miembros de la Legislatura Municipal, la comandante Carmen Belén Hernández Sánchez y un grupo de veteranos de diferentes conflictos, participaron en el acto y colocaron una ofrenda floral en memoria de los veteranos y veteranas fallecidos.

La nueva Casa del Veterano estará ubicada en la Avenida Wilfredo Mercado, convirtiéndose en un espacio central de encuentro, apoyo y orgullo para todos los veteranos y veteranas de Río Grande. Este lugar ofrecerá servicios, actividades y recursos diseñados especialmente para honrar su sacrificio, y brindará un entorno digno donde podrán compartir experiencias y fortalecer la comunidad veterana.

Durante el evento, el alcalde entregó la proclama oficial en reconocimiento al valor, sacrificio y compromiso de nuestros veteranos y veteranas, resaltando la importancia de acciones concretas que reflejen el respeto y la gratitud de toda la comunidad.

“Nuestros veteranos merecen mucho más que palabras; merecen acciones. Esta nueva Casa del Veterano será un símbolo de respeto, gratitud y orgullo de Río Grande hacia quienes han dado tanto por nosotros”, expresó el alcalde Ángel “Bori” González Damudt.

El alcalde también destacó que este proyecto tiene un significado personal, ya que su propio padre es veterano, lo que le permite conocer de cerca los sacrificios, la entrega y las necesidades de quienes han sacrificado por el bienestar y seguridad de todos.

Con la creación de la Casa del Veterano y la entrega de la proclama oficial, la Administración Municipal de Río Grande reafirma su compromiso con los veteranos y veteranas, asegurando que cuenten con un espacio digno y el reconocimiento que merecen por su servicio y dedicación a la patria.

“Cada veterano y veterana que ha servido con valor merece nuestro respeto y apoyo eterno. Esta Casa del Veterano no solo es un espacio físico, sino un símbolo del agradecimiento de todo Río Grande hacia quienes han dado tanto por nosotros. Aquí tendrán un espacio de convivencia social», sostuvo el ejecutivo municipal.