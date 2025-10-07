martes

octubre 07, 2025

Alcalde de Luquillo presenta temas de seguridad e infraestructura ante el presidente del Senado

(Foto/Municipio de Luquillo)
SAN JUAN – Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, alcalde de Luquillo, sostuvo una reunión con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que presentó varios temas de gran envergadura relacionados con la seguridad, la infraestructura y el desarrollo del municipio.

Durante el encuentro se discutieron asuntos como los derrumbes en las carreteras PR-988 y PR-984, los daños estructurales severos del puente peatonal en la PR-3, los dos puentes afectados en el sector Canta Gallo y la erosión del río Sabana en el área de la Urbanización Alamar, además de la situación y el proceso de traspaso del Balneario La Monserrate al Municipio de Luquillo.

También se abordó la necesidad de apoyo económico para la reparación de facilidades municipales afectadas por recortes presupuestarios.

El alcalde agradeció la atención, apertura y disposición del presidente del Senado ante estos temas que buscan atender con urgencia la infraestructura crítica y fortalecer la seguridad y bienestar de los residentes de Luquillo.

 

