Alcalde de Luquillo exhorta a alertar sobre condiciones marítimas este fin de semana

LUQUILLO – El alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez, alertó a los propietarios de alquileres a corto plazo, hospederías y comerciantes en su municipalidad a orientar a sus clientes sobre el deterioro de las condiciones marítimas para este fin de semana.

“Según se desprende en la actualización de los informes meteorológicos sobre el paso del Huracán Erin por nuestra zona, los efectos más notables serán en las condiciones marítimas, donde el oleaje puede alcanzar hasta 13 pies de altura. Es por eso que instamos a los dueños de alquileres, hospederías y los comerciantes que operan negocios cerca de la playa, a que, durante el fin de semana, orienten a sus clientes a estar fuera del mar” destacó el primer ejecutivo municipal.

Márquez Rodríguez dijo que se dispone a reunir a su gabinete para repasar los protocolos de emergencias, dándole particular atención a esta exhortación ciudadana sobre el uso de las playas y a las áreas propensas a inundaciones por acumulación de lluvias.

“Aunque no hay una advertencia formal por parte del Estado, nos mantenemos atentos a los boletines de meteorología y estamos reforzando nuestras brigadas de obras públicas y manejo de emergencias con el mantenimiento de limpieza de alcantarillas y cuerpos de agua, para evitar inundaciones.

Además de eso, a través de nuestras plataformas digitales, y del contacto que mantiene nuestra Oficina de Turismo con comerciantes y hospederías, llevaremos la exhortación a nuestra ciudadanía y a los turistas que nos visitan.

“Prevenir siempre es mejor que ejecutar en momentos de crisis. Por ello, damos pasos de acciones afirmativas para garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía y de aquellos que nos visitan. Las organizaciones voluntarias que nos respaldan en estos esfuerzos, también harán su parte para que Luquillo se mantenga seguro este fin de semana” concluyó el alcalde luquillense.