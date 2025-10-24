Alcalde de Luquillo anuncia creación de Oficina de Base de Fe

LUQUILLO – Con el fin primordial de fortalecer alianzas de colaboración y apoyo en servicios con las más de 150 iglesias de distintas denominaciones en Luquillo, el alcalde Jesús “Jerry” Márquez Rodríguez anunció hoy la creación de una nueva unidad administrativa en su gobierno, que, adscrita a la Oficina de Ayuda al Ciudadano,” servirá de enlace para reforzar alianzas de colaboración estrecha con el sector religioso, propiciando la ampliación de la participación ciudadana en los asuntos y servicios de gobierno”.

El anuncio fue hecho durante la primera sesión de Diálogo Pastoral Comunitario convocado por la administración municipal en unión a la Asociación de Pastores y Ministerios de Luquillo, Inc., agrupación que bajo el liderato del pastor Kevin Meléndez, promueve la interacción de iglesias de diferentes denominaciones para atender las necesidades materiales y espirituales de las comunidades a las que sirven.

La Oficina de Ayuda al Ciudadano y Base de Fe Comunitaria servirá además para canalizar el que las iglesias y ministerios puedan acceder y competir en propuestas federales que viabilicen la obtención de fondos estatales y federales.

“Este primer encuentro de líderes religiosos de nuestras comunidades nos permite crear puentes de diálogo y colaboración, para intercambiar información valiosa sobre servicios, recursos e iniciativas comunitarias de forma que impactemos a un número mayor de ciudadanos con oportunidades que fomenten una mejor calidad de vida”.

En una sesión de trabajo productiva, el primer ejecutivo municipal introdujo a su plantilla de funcionarios administrativos que están al frente de iniciativas noveles de transportación colectiva, seguridad, manejo de emergencias, desarrollo laboral y empleos y salud preventiva para que dieran a conocer requisitos y criterios de selección para beneficiarse de esos servicios. Los lideres religiosos hicieron acopio de la información, además de compilar folletos informativos para ser distribuidos en sus respectivas comunidades.

El primer ejecutivo destacó los servicios dirigidos a la niñez, con una red de cuido; y al sector de los ciudadanos de la tercera edad, con ofrecimientos de suministro de alimentos nutritivos, transporte a citas médicas y atención a pacientes de Alzheimer como iniciativas para atender las necesidades de estos 2 sectores de la población.

Programas relacionados con el servicio de ama de llaves y auxiliares en el hogar, el plan de Sección 8 para viviendas y el manejo de disposición de basura y reciclaje también fueron ampliamente discutidos entre los presentes. La Oficina de Ayuda al Ciudadano y Base de Fe Comunitaria también servirá como facilitadora.

“Este primer encuentro nos permitió conectar con este liderato religioso que tiene una amplia agenda de actividades a las que podemos integrar programas de servicios municipales y hacerlos más accesibles a las comunidades que más los necesitan. Tras culminar con una jornada exitosa de 20 Días de Ayuno y Oración, donde la Iglesia Católica también dijo presente, el sentido de unidad de este equipo espiritual, se acrecentó y sigue vigente” explicó la primera dama de la ciudad Ana Marie Rodríguez Colón, quien colaboró en la logística de la actividad.

El alcalde Márquez Rodríguez aseguró que, con la creación de esta nueva unidad administrativa, su administración superará la asistencia a sobre 120 mil ciudadanos durante el año fiscal que acaba de concluir. “Los retos que trae la situación fiscal que atraviesa el país en el presente, demanda la unidad de sectores para atender los reclamos de la gente. Con un frente unido, el pan alcanza para todos” acotó el dirigente municipal.

La Oficina de Ayuda al Ciudadano y Base de Fe Comunitaria está dirigida por Mirza Román y contará con la colaboración de Yanitza Negrón y Javier Martorell, ambos funcionarios municipales y líderes religiosos para canalizar las peticiones de pastores, capellanes y sacerdotes a través del teléfono 787-889-3131, extensiones 215, 216, 218.