Alcalde de Fajardo toma medidas preventivas ante el paso cercano del huracán Erin

FAJARDO – El alcalde del Municipio de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, anunció una serie de medidas preventivas ante el paso cercano del huracán Erin por la región, con el objetivo de proteger la vida y la propiedad de los residentes y visitantes.

Como parte de las acciones, se determinó el cierre del balneario Seven Seas a partir de hoy, sábado, 16 de agosto, hasta nuevo aviso. De igual manera, se cerrará la rampa de botes de Las Croabas, como medida de seguridad ante las condiciones marítimas que puedan generarse por el sistema atmosférico.

Asimismo, el alcalde informó que los propietarios de campers en el área de Las Croabas tenían hasta hoy a las 4:30 de la tarde para asegurar sus unidades y enfatizó que no estará permitido pernoctar en ellas durante el periodo de emergencia.

“Estamos tomando decisiones responsables ante un fenómeno atmosférico que, aunque no tendrá un impacto directo en la isla, puede provocar condiciones peligrosas en nuestras costas y comunidades. La seguridad de nuestro pueblo es la prioridad”, dijo el alcalde.

Como parte de la preparación, Meléndez Méndez, sostuvo una reunión con el componente de seguridad municipal, en la que se activó el Plan de Emergencias del Municipio. Participaron representantes de la Policía Municipal, Obras Públicas, la Oficina para el Manejo de Emergencias y jefes de las distintas dependencias.

Durante la reunión se discutieron acciones coordinadas para responder ante cualquier eventualidad. Mientras las brigadas de Obras Públicas ya ejecutan un plan continuo de limpieza de caños y alcantarillas en diversas comunidades con el propósito de mitigar riesgos de inundaciones ante las lluvias que se esperan en los próximos días.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a cooperar con las autoridades municipales. “Le pedimos a los residentes que no saquen basura, escombros ni material vegetativo a las aceras o frentes de sus hogares. Esto puede obstruir los drenajes pluviales y causar inundaciones. Su colaboración es fundamental”, indicó.

El Municipio exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones de las agencias de emergencias. Las medidas anunciadas estarán vigentes hasta que la situación atmosférica permita retomar operaciones con seguridad.