Alcalde de Fajardo reclama mejor coordinación en obras de la PR-3 por impacto en Plaza Fajardo

FAJARDO – El alcalde del municipio de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, exigió a la compañía Ferrovial y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que trabajen de manera ordenada y coordinada los trabajos de rehabilitación de losas en la carretera PR-3, luego de que dichos trabajos comenzaran a impactar directamente la entrada principal al centro comercial Plaza Fajardo.

A raíz de un comunicado emitido por la ACT anunciando el inicio de los trabajos, el alcalde convocó de inmediato una reunión con representantes de Ferrovial y la ACT, denunciando que no fue informado previamente, que no se discutió un plan de trabajo con el municipio ni con los administradores del centro comercial, y que la ciudadanía no recibió la orientación adecuada sobre las rutas alternas.

“No vamos a permitir trabajos desorganizados que afecten la movilidad de nuestros ciudadanos y el desarrollo económico del pueblo. Estamos en plena temporada alta de turismo y a semanas de celebrar nuestras tradicionales fiestas patronales. Es irresponsable comenzar estas labores sin planificación clara ni comunicación efectiva”, sostuvo el alcalde.

Durante la reunión, el alcalde exigió aplazar el inicio de los trabajos, una semana, hasta el 17 de julio, con el propósito de desarrollar un plan para el manejo de tránsito adecuado y divulgar correctamente las rutas alternas a todos los usuarios de la PR #3. También solicitó la reparación inmediata de la carretera PR-940, una de las vías alternas propuestas, la cual no se encuentra en condiciones óptimas para el uso seguro de conductores.

Se acordó que ni la carretera PR-3, ni la entrada principal al centro comercial serán cerradas en su totalidad. Sin embargo, los carriles de los “Solos” en la intersección frente al centro comercial sí se verán afectados en ambas direcciones.

Los conductores que vienen desde Ceiba hacia el centro comercial deberán continuar hasta el semáforo del restaurante El Hamberguito, realizar un viraje en “U” y regresar para acceder al centro comercial. El alcalde solicitó la reprogramación de dicho semáforo para que tenga un ciclo más largo y permita mayor fluidez vehicular durante el periodo de los trabajos.

Mientras que los conductores que se dirigen desde Luquillo hacia Fajardo no tendrán inconvenientes para entrar al centro comercial, ya que podrán hacerlo por cualquiera de las siguientes rutas: Marginal de Liberty, entrada principal del centro comercial o utilizando la Marginal de Walgreens.

Asimismo, para acceder a Eastern Plaza (McDonald’s) o para conectar con la carretera PR-194 en dirección hacia Cytiva, los conductores deberán continuar hasta la luz de Quebrada Fajardo, realizar un viraje en “U”, tomar la salida hacia Caribbean Cinemas para conectar con la carretera PR-194.

Cabe señalar, que el alcalde solicitó un plan detallado, semanalmente, sobre los trabajos para mantener a la ciudadanía orientada a través de las redes sociales del Municipio. “Esta administración seguirá vigilante y exigente para que los trabajos se hagan bien y con responsabilidad”, dijo el alcalde.

Finalmente, Meléndez Méndez reiteró la importancia de mantener una coordinación efectiva, particularmente en esta temporada, donde el municipio recibe una alta cantidad de visitantes por el periodo de verano, los días feriados y la celebración de las Fiestas Tradicionales del 24 al 27 de julio.