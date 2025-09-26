viernes

septiembre 26, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Alcalde de Ceiba se reúne con Superintendente de la Policía para fortalecer seguridad en el pueblo

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 56

CEIBA – El alcalde del Municipio de Ceiba, Samuel Rivera Báez, sostuvo una reunión colaborativa con el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, en su oficina municipal, con el propósito de delinear estrategias que fortalezcan la seguridad en el pueblo.

Durante el encuentro, el alcalde expuso la importancia del trabajo en conjunto que realizan actualmente la Policía Municipal y la Policía Estatal en labores de patrullaje preventivo. No obstante, planteó la necesidad de reforzar la vigilancia mediante nuevas medidas tecnológicas.

La petición principal del Primer Ejecutivo Municipal fue el establecimiento de un sistema de vigilancia electrónica, que impacte de forma estratégica áreas claves como las entradas y salidas del pueblo, la playa Los Machos y el casco urbano.

“Nuestro compromiso es que Ceiba sea un pueblo seguro. Por eso hemos solicitado al Superintendente el apoyo para instalar un sistema de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de nuestro municipio. Estas herramientas nos permitirán prevenir y atender situaciones de manera más rápida y efectiva”, explicó el alcalde.

Asimismo, el alcalde solicitó la asignación de más oficiales estatales al municipio y anunció que, a nivel local, estará ampliando el cuerpo de la Policía Municipal. “La seguridad es una de nuestras prioridades. Estamos enfocados en darle a nuestros ciudadanos la tranquilidad que merecen y en apoyar el trabajo de nuestros policías con más recursos humanos y tecnológicos”, puntualizó.

Por su parte, el Superintendente calificó como positivo el reclamo de aumentar la cantidad de efectivos estatales en Ceiba y consideró viable el desarrollo del proyecto de cámaras de seguridad para el municipio. Este encuentro reafirmó el compromiso de ambas partes en continuar estrechando la colaboración entre la policía estatal y la policía municipal, con el fin de garantizar un entorno más seguro para los residentes y visitantes de Ceiba.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
257

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: