miércoles

octubre 08, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Alcalde de Ceiba anuncia aumento salarial a policías municipales y paramédicos

(Foto/Municipio de Ceiba)
  • Visitas: 102
CEIBA – El alcalde del Municipio de Ceiba, Samuel Rivera Báez, anunció un aumento salarial significativo para los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal y los técnicos en emergencias médicas paramédicos de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal. Esto como parte de su política pública de reconocer la labor, el sacrificio y la responsabilidad que estos servidores públicos asumen a diario en beneficio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.Los aumentos serán efectivos a partir de la quincena del 15 de octubre, y se aplicarán según el título del puesto de la siguiente manera:

  • $386.00 mensuales para el título de puesto de policía municipal (recién graduado de academia)
  • $422.00 mensuales para el título de puesto de policía municipal
  • $447.00 mensuales para el título de puesto de sargento
  • $521.00 mensuales para el título de puesto de comisionado
  • En cuanto a Manejo de Emergencias, se concede un aumento salarial de $510.00 mensuales a los técnicos en emergencias médicas paramédicos

El alcalde destacó que esta acción responde a su compromiso de continuar mejorando las condiciones de trabajo de los empleados municipales, especialmente aquellos que están en la primera línea de servicio a la comunidad. «Nuestra policía municipal y nuestro equipo de manejo de emergencias son el primer rostro del gobierno cuando la ciudadanía más los necesita. Reconozco su esfuerzo, su entrega y su compromiso con Ceiba. Este aumento es una forma de decirles que valoramos su trabajo y queremos seguir fortaleciendo sus condiciones laborales», manifestó el alcalde.

Cabe señalar que, el alcalde mencionó que el Municipio tiene plazas disponibles para técnicos en emergencias médicas y paramédicos. Los interesados deben comunicarse al 787-885-2180 con Recursos Humanos.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
276

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: