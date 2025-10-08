Alcalde de Ceiba anuncia aumento salarial a policías municipales y paramédicos

- $386.00 mensuales para el título de puesto de policía municipal (recién graduado de academia)
- $422.00 mensuales para el título de puesto de policía municipal
- $447.00 mensuales para el título de puesto de sargento
- $521.00 mensuales para el título de puesto de comisionado
- En cuanto a Manejo de Emergencias, se concede un aumento salarial de $510.00 mensuales a los técnicos en emergencias médicas paramédicos
El alcalde destacó que esta acción responde a su compromiso de continuar mejorando las condiciones de trabajo de los empleados municipales, especialmente aquellos que están en la primera línea de servicio a la comunidad. «Nuestra policía municipal y nuestro equipo de manejo de emergencias son el primer rostro del gobierno cuando la ciudadanía más los necesita. Reconozco su esfuerzo, su entrega y su compromiso con Ceiba. Este aumento es una forma de decirles que valoramos su trabajo y queremos seguir fortaleciendo sus condiciones laborales», manifestó el alcalde.
Cabe señalar que, el alcalde mencionó que el Municipio tiene plazas disponibles para técnicos en emergencias médicas y paramédicos. Los interesados deben comunicarse al 787-885-2180 con Recursos Humanos.