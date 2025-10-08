Alcalde de Ceiba anuncia aumento salarial a policías municipales y paramédicos

$386.00 mensuales para el título de puesto de policía municipal (recién graduado de academia)

– El alcalde del Municipio de Ceiba, Samuel Rivera Báez, anunció un aumento salarial significativo para los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal y losde la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal. Esto como parte de su política pública de reconocer la labor, el sacrificio y la responsabilidad que estos servidores públicos asumen a diario en beneficio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.Los aumentos serán efectivos a partir de la quincena del 15 de octubre, ysegún el título del puesto de la siguiente manera:

El alcalde destacó que esta acción responde a su compromiso de continuar mejorando las condiciones de trabajo de los empleados municipales, especialmente aquellos que están en la primera línea de servicio a la comunidad. «Nuestra policía municipal y nuestro equipo de manejo de emergencias son el primer rostro del gobierno cuando la ciudadanía más los necesita. Reconozco su esfuerzo, su entrega y su compromiso con Ceiba. Este aumento es una forma de decirles que valoramos su trabajo y queremos seguir fortaleciendo sus condiciones laborales», manifestó el alcalde.

Cabe señalar que, el alcalde mencionó que el Municipio tiene plazas disponibles para técnicos en emergencias médicas y paramédicos. Los interesados deben comunicarse al 787-885-2180 con Recursos Humanos.