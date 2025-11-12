Alcalde de Ceiba aclara que es falsa información sobre desalojo de Villa Pesquera

CEIBA – El alcalde del Municipio de Ceiba, Samuel Rivera Báez, aclaró que es falsa la información difundida por algunos miembros de la agrupación ANSI LLC relacionada con un supuesto desalojo de la Villa Pesquera de Playa Los Machos.

«El Municipio nunca ha tenido ni tiene intención alguna de desalojar a los pescadores de la Villa Pesquera. Todo lo contrario, nuestro compromiso ha sido siempre apoyar al pescador ceibeño y fomentar la actividad pesquera como parte de nuestra identidad y desarrollo económico local», expresó Rivera Báez.

El primer ejecutivo explicó que la agrupación ANSI LLC, que actualmente ocupa la Villa Pesquera, se encuentra fuera de contrato, por lo que el Municipio les ha solicitado someter una propuesta de intención para continuar operando el espacio, en la que detallen cómo planean administrarlo de manera adecuada.

«Queremos subarrendarles la Villa Pesquera por la cantidad nominal de un dólar ($1.00), con el propósito de continuar apoyando a los pescadores y asegurar la operación de estas facilidades de forma justa, ordenada y transparente. Estamos en espera de que presenten una propuesta formal, como se le solicita a cualquier grupo que administra propiedad municipal», explicó Rivera Báez.

El alcalde también recordó que las instalaciones de la Villa Pesquera fueron rehabilitadas con fondos federales de FEMA tras los huracanes Irma y María, y que el Municipio invirtió fondos propios para completar los trabajos.

«No tengo conocimiento de que la agrupación haya invertido dinero en remodelar el área. Cuando se les entregó, las facilidades estaban en óptimas condiciones. Si tienen evidencia de inversión, que la presenten», puntualizó el mandatario municipal.

En cuanto al restaurante, ubicado en el área de la Villa Pesquera, Rivera Báez aclaró que es una operación aparte de la Villa Pesquera y que el mismo está abierto a competencia para su administración. «Cualquier residente puede someter una propuesta, un comerciante, un pescador. Si el señor Ernesto Correa Torres o su grupo desean participar, pueden hacerlo. Lo que quiero es ver ese lugar lleno de vida y que la gente nos visite», añadió.

Rivera Báez reiteró que su administración mantiene un firme compromiso con el desarrollo de la pesca comercial y con el bienestar de los pescadores ceibeños. «Nuestro interés es fortalecer la Villa Pesquera como espacio de trabajo digno, productivo y representativo del pueblo de Ceiba», finalizó el alcalde.