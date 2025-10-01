Alcalde de Cataño juramenta la primera Academia de la Policía Municipal en 20 años

CATAÑO – Por primera vez en dos décadas, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, juramentó hoy a 17 nuevos cadetes de la Policía Municipal, marcando un hito en la seguridad del pueblo.

Uno a uno, los cadetes fueron juramentados y recibieron sus uniformes oficiales, botas reglamentarias y equipo, como parte del inicio de un proceso de adiestramiento de ocho meses en el Colegio Universitario de San Juan.

Una vez concluyan su preparación, comenzarán su carrera con un sueldo inicial de $3,000 mensuales, más plan médico, lo que los convierte en parte de una de las policías municipales con mejores condiciones laborales en Puerto Rico.

Durante la actividad, Alicea Vasallo también hizo entrega de una grúa para la Policía Municipal, adquirida con ingresos propios a un costo de $162,950, destinada a fortalecer la flota vehicular y mejorar la capacidad de brindar servicios de la uniformada.

El evento contó con la presencia de la senadora Migdalia Padilla, quien se dirigió a los presentes con un mensaje de respaldo a la administración municipal. En la ceremonia se reconoció, además, la colaboración tanto de la senadora Padilla como del senador Carmelo Ríos, cuyos donativos legislativos han permitido fortalecer proyectos de seguridad y desarrollo en el pueblo. Asimismo, participó la coronel Diana Crispín, en representación del superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, quien felicitó a los cadetes y reafirmó el valor del trabajo conjunto entre la Policía Estatal y la Municipal.

Alicea Vasallo destacó que este grupo es la culminación de una serie de inversiones estratégicas en seguridad que incluyen aumentos salariales para policías municipales, la modernización de equipos y vehículos, instalación de cámaras de seguridad, drones con transmisión en tiempo real, torres de vigilancia, cuarteles rodantes, chalecos antibalas y un cuarto de monitoreo que opera 24/7, además de otras iniciativas.

“Hoy Cataño escribe una nueva página en su historia. Después de 20 años, juramentamos a 17 cadetes que representan una nueva estirpe de policías comprometidos con la disciplina, el servicio y la seguridad de nuestro pueblo. Agradezco a sus familias por acompañarlos en este camino y reafirmo que la seguridad seguirá siendo la base de nuestro desarrollo y calidad de vida”, expresó.

La creación de esta Academia reafirma la meta de convertir a Cataño en un municipio cada día más seguro, confiable y lleno de oportunidades. La administración municipal ha consolidado su liderazgo en seguridad y orden en actividades comunitarias y multitudinarias, las cuales también fortalecen la economía local. Como resultado de estos esfuerzos, Cataño ha celebrado múltiples eventos de gran convocatoria, todos sin incidentes que lamentar, evidenciando el impacto positivo de las medidas implementadas.

Con esta generación de servidores del orden público consolidamos una etapa de seguridad y progreso para nuestro pueblo. Estos 17 no solo serán nuevos policías, sino la esperanza de un Cataño más seguro, más unido y con más oportunidades para todos”, puntualizó.