miércoles

octubre 22, 2025

Alcalde de Caguas entrega becas a estudiantes de nivel escolar y universitarios

(Foto/Suministrada)
CAGUAS — El alcalde William Miranda Torres entregó cerca de $20,000 en becas a 47 estudiantes de nivel escolar y universitario, entre los 10 y los 21 años de edad.

“Estas 47 becas reconocen el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los estudiantes beneficiados, quienes han demostrado compromiso y perseverancia con su educación. Nuestro objetivo es motivarlos a mantener un excelente desempeño académico, brindándoles oportunidades que les permitan alcanzar sus metas y aspirar a un futuro prometedor”, dijo el alcalde en la actividad en la cual se entregaron los cheques.

La distribución de las becas fue la siguiente: 26 becas escolares, 17 becas universitarias y 4 becas de ingeniería, ciencias naturales y tecnología, para un total de 47 cheques. Se concedió una solicitud de beca por unidad familiar.

“Continuaremos trabajando incansablemente para ofrecer los recursos y herramientas necesarias que mejoren las oportunidades de nuestros niños y jóvenes. Al invertir en su educación, beneficiamos no solo a sus familias y comunidades, sino también a toda la ciudad, formando ciudadanos más preparados y comprometidos con el bienestar común”, concluyó el primer ejecutivo.

 

