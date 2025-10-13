Alcalde de Caguas anuncia construcción del nuevo coliseo Héctor Solá Bezares

CAGUAS – William Miranda Torres, alcalde de Caguas, informa que se iniciará la construcción del coliseo Héctor Solá Bezares en Caguas tras la demolición de la estructura actual, la cual comenzará a finales de octubre.

El nuevo espacio tendrá capacidad para más de 6,000 personas y se ubicará en el mismo terreno ocupado por el coliseo anterior. Su diseño estará a cargo de CMA Architects & Engineers y el recinto será funcional para actividades deportivas, culturales y espectáculos.

El coliseo contará con tecnología avanzada, áreas de restaurantes, espacios para auspiciadores, tiendas especializadas, camerinos amplios y un sistema de generación de energía.

El proyecto surge de la colaboración de profesionales, agencias y entidades, y está dirigido a los habitantes de Caguas.