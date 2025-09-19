CAROLINA – El municipio de Carolina lleva décadas fortaleciendo las comunidades a través del Proyecto “Carolimpiando”, una iniciativa que moviliza a gran parte del componente municipal para atender de primera mano las necesidades de los residentes.

Durante los días 15 al 19 de septiembre, esta iniciativa, que se desprende a su vez del Programa Carolina Bella, estuvo en el Barrio Barrazas, en un mega operativo municipal que incluyó al personal de diversos programas de servicios del Municipio. Entre los programas que dijeron presente se destacan: el Departamento de Manejo de Desperdicios Sólidos, Reciclaje y Asuntos Ambientales; el Departamento de Recreación y Deportes Municipal; la Policía Municipal de Carolina; así como brigadas de mantenimiento de los Centros de Servicios Municipales de Isla Verde y Barrazas.

Galería

La misión de todo el componente municipal de Carolina era clara; atender de forma integrada las necesidades de mayor prioridad en los distintos sectores de Barrazas. Una de las primeras zonas en beneficiarse de los servicios fue la comunidad escolar de la Escuela Jesús M. Suárez.

Los estudiantes, maestros y personal administrativo fueron impactados con una charla educativa sobre el reciclaje. Recibieron información valiosa, así como estrategias, que pudieron poner en práctica inmediatamente, con el fin de minimizar el volumen de desperdicios sólidos y de disponer debidamente de todo material reciclable que manejen en su entorno diario. Pero, además, al plantel escolar se le realizaron labores de limpieza y lavado, desyerbo, pintura exterior y pintura de la cancha de baloncesto.

De la misma manera, labores de desyerbo, pintura, recogido de escombros, poda de árboles, la limpieza de sus calles, puentes, cunetones y cuerpos de agua, la identificación de luminarias fundidas, la remoción de vehículos inservibles, y la asperjación completaron la jornada para embellecer la comunidad de Barrazas, junto a sus sectores y caminos.

“Nuestro gobierno municipal busca garantizar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Iniciativas como “Carolimpiando”, enfocadas en el aseo urbano, pero también en la promoción del reciclaje y la protección del medioambiente; así como la sana convivencia, son una muestra más del compromiso que mantenemos con las diversas comunidades de nuestra querida Tierra de Gigantes”, expresó el alcalde José Carlos Aponte.

“Una ciudad en la que se respira limpieza y orden es una ciudad más productiva y próspera. Y la buena noticia es que este esfuerzo continuará impactando otros sectores próximamente, haciendo accesible nuestro gobierno a todos los carolinenses”, agregó el primer ejecutivo municipal.