Alcalde Aponte inaugura remodeladas instalaciones recreodeportivas en Jardines de Country Club A

CAROLINA – El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, sigue demostrando su compromiso con las diferentes comunidades carolinenses, mediante iniciativas que promueven la actividad física y el sano compartir comunitario entre todas las generaciones. Esta vez el turno fue de los residentes de la Urbanización Jardines de Country Club A, quienes celebraron la entrega de las renovadas instalaciones recreo-deportivas.

Una inversión de $2,165,057.50 hizo posible este proyecto que incluyó reparaciones a diversas instalaciones, tales como el parque de béisbol, centro comunal, cancha de voleibol, cancha de baloncesto y cancha de balonmano. La renovación de estas facilidades busca impulsar hábitos de vida activos y promover la salud comunitaria, reflejando a su vez el compromiso Gigante del alcalde Aponte Dalmau con el fortalecimiento social en Carolina.

“Este proyecto representa una inversión en la salud física, emocional y social de nuestra gente. Con una inversión que supera los $2.1 millones, hemos logrado completar la remodelación de estas instalaciones recreativas y deportivas para beneficio de nuestros queridos gigantes de Jardines de Country Club A.”, expresó el alcalde de la Tierra de Gigantes.

Como parte de los trabajos realizados al parque de béisbol, se destacan la instalación de un nuevo sistema de bajantes para el recogido de aguas pluviales en el área de los “dugouts”; mejoras eléctricas, con la colocación de un moderno sistema de iluminación tipo LED y el reemplazo de postes; la pintura de las gradas; la rehabilitación del terreno de juego, mediante la remoción de la capa vegetal, y la instalación de una nueva superficie en el cuadro; así como el resanado de los bancos.

El centro comunal tuvo mejoras en los tragaluces, la fachada, la instalación de un nuevo sistema de desagües de techo y de una membrana de 6,000 pies cuadrados, así como el reemplazo de seis paneles acústicos dañados. Además, se adquirió e instaló una nueva unidad de acondicionador de aire de 48,000 BTU, se sustituyeron nueve abanicos de techo, los tiradores de las puertas y dos sistemas de extractores de aire.

Los trabajos también contemplaron la reparación del sistema eléctrico con la instalación de modernas luminarias LED, la corrección de grietas en techo y paredes, el reemplazo de equipos sanitarios y una ventana, así como la pintura exterior de todo el edificio.

La cancha de voleibol fue renovada con trabajos que garantizan un espacio más seguro y adecuado para la práctica deportiva. Las obras incluyeron el resanado y pintura de su superficie, abarcando 5,100 pies cuadrados, así como mejoras eléctricas, con la instalación de un moderno sistema de luminarias LED y la colocación de dos postes completamente nuevos.

La cancha de baloncesto también fue objeto de una completa remodelación que incluyó la instalación de una nueva estructura de techo en acero y galvalume de aproximadamente 7,000 pies cuadrados, y un moderno sistema de bajantes para el recogido de aguas pluviales. A estos trabajos se sumaron mejoras eléctricas, con un nuevo sistema e iluminación LED, reparaciones en la superficie del área de juego, con su debida extensión y pintura, así como la instalación de dos nuevos tableros de tiro que elevan la calidad de la práctica deportiva.

La cancha de balonmano recibió mejoras que incluyeron la pintura de su superficie y de las paredes, para lograr un espacio más atractivo para los usuarios.

Asimismo, se realizaron trabajos en el perímetro de todas las facilidades recreodeportivas que abarcaron la instalación de una nueva verja de alambre eslabonado o “cyclone fence”; un moderno sistema de luminarias LED alrededor de las áreas comunes; lavado y reconstrucción de aceras; así como la pintura e impermeabilización de los techos de las estructuras aledañas a la cancha, cantina, baños y cuartos eléctricos.

Además, se resanaron y pintaron siete bancos de concreto, se reacondicionaron los equipos deportivos existentes para niños, se repavimentó el área del estacionamiento y se realizó la pintura de las líneas, completando así un proyecto integral de rehabilitación.

La reapertura del espacio se efectuó bajo el programa municipal Los Gigantes se Divierten, el cual tuvo como propósito acercar servicios y entretenimiento gratuito a la comunidad. Durante la actividad, los participantes gozaron de juegos, clínicas deportivas, presentaciones de payasos, casas inflables, meriendas y servicios de salud con pruebas de cernimiento y vacunación gratuita de mascotas.