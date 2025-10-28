Alcalde Aponte inaugura mejoras en facilidades recreativas en Villa Carolina

CAROLINA – El alcalde José Carlos Aponte, inauguró tres facilidades recreo-deportivas remodeladas en la 5ta Sección de la Urbanización Villa Carolina, tras una inversión que alcanzó los $2,571,616.73 e incluyó canchas de baloncesto y voleibol, un parque de béisbol y áreas recreativas.

Con esta obra, la administración municipal reafirma su compromiso Gigante de continuar ofreciendo a la comunidad espacios modernos, seguros y accesibles que fomenten la salud, el deporte y la sana convivencia familiar.

“Estas obras representan mucho más que arreglar estructuras: son espacios de encuentro donde nuestras familias se fortalecen, donde los jóvenes encuentran alternativas saludables y donde nuestros adultos disfrutan de instalaciones seguras y modernas. Invertir en el deporte y en las comunidades es invertir en el bienestar de los carolinenses”, expresó el alcalde Aponte durante la inauguración.

En la instalación recreo-deportiva ubicada en la calle 505 se realizaron trabajos de reparación de aceras, remplazo las verjas tipo “cyclon fence” en varias áreas y se instaló un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED. La cancha recibió nuevos tableros metálicos para baloncesto y se rehabilitaron 7,260 pies cuadrados de la superficie de juego, con labores de resanado y pintura que devolvieron la vitalidad al espacio.

En la instalación recreo-deportiva de la calle 515 se completó el reemplazo de verjas en áreas afectadas, además de la reparación de 4,700 pies cuadrados de superficie de juego, lo que incluyó resanado y pintura. Se instalaron nuevos postes para la malla de voleibol y se colocaron nuevos tableros de metal en la cancha de baloncesto. A estas mejoras se sumó la instalación de un moderno sistema de iluminación LED, la alineación y acondicionamiento de los postes octagonales de hormigón existentes, así como importantes mejoras eléctricas, entre ellas la instalación de un sistema de pararrayos en la subestación eléctrica. El proyecto también contempló la reparación de las aceras aledañas a la cancha, asegurando un entorno accesible y seguro.

Dentro de este mismo complejo, el parque de béisbol fue objeto de una rehabilitación abarcadora. El terreno de juego fue acondicionado y los “dugouts” fueron reparados con la reconstrucción de sus techos en hormigón, resanado de paredes, pintura y un nuevo portón. Los baños y la cantina recibieron mejoras significativas con la reparación de 1,200 pies cuadrados de paredes que incluyó resanado y pintura, además de la reconstrucción del techo en hormigón. En las gradas se reemplazaron 860 pies cuadrados de techo en acero galvanizado con un nuevo sistema de bajantes para canalizar las aguas pluviales. También se repararon 30 pies cuadrados de gradas, con la demarcación del área para personas con diversidad funcional y se reforzó la protección en las verjas.

Las mejoras incluyeron además el resanado del concreto de las gradas, la instalación de nuevos pasamanos, un nuevo sistema de luminarias LED y la reparación de un pequeño almacén.

Finalmente, en el proyecto de mejoras en la calle 527 se reacondicionó el gazebo con la instalación de un nuevo techo en acero galvanizado y se reemplazaron las verjas. Se realizaron mejoras al sistema eléctrico, se alinearon y acondicionaron los postes octagonales de hormigón existentes, y se trabajó en la restauración de la losa de concreto y las aceras, devolviéndole así la seguridad y funcionalidad a este espacio de encuentro comunitario.

“Con esta inversión, seguimos construyendo una Carolina vibrante, moderna y enfocada en brindar alternativas positivas a nuestras familias”, concluyó el primer ejecutivo municipal.