Alcalde Aponte entrega vales de compras de alimentos a 1,000 familias en Carolina

CAROLINA – En un gesto de solidaridad ciudadana, unas 1,000 familias carolinenses recibieron de parte del alcalde de Carolina vales para la compra de alimentos de cara a la celebración del Día de Acción de Gracias. Y es que el Departamento de Servicios al Ciudadano Municipal identificó a personas que habían solicitado ayuda alimentaria y ciudadanos que previamente se habían inscritos en el Registro Mano Amiga Gigante, para poder suplirles de un vale de alimentos valorado en $50. Para ellos, el municipio carolinense también preparó una Feria de Salud y Servicios.

“Carolina es una Ciudad bendecida y tenemos tanto que agradecer; por lo que buscamos alivianar la carga que muchas familias tienen en estos tiempos tan difíciles. Quisimos llevarle un poco de esperanza a través de los servicios municipales que están disponibles para ellos y recordarles que aquí en Carolina, ser Gigante, se trata de una actitud positiva y de trabajar juntos en comunidad por un mejor bienestar. Hoy vivimos la experiencia de gratitud y solidaridad que nos distingue”, expresó el alcalde Aponte quien además destacó que el esfuerzo municipal incluyó la visita del personal municipal a las casas de los ciudadanos encamados, adultos mayores que viven solos y personas comprometidas de salud que también habían solicitado la ayuda del municipio.

“Nos engrandece como seres humanos el poder ayudar a la gente y más cuando hay personas que realmente viven en carencia. A los que no podían llegar a la actividad, los visitamos para llevarles directamente a sus casas los vales de compra y en algunos casos le llevamos ya los alimentos para demostrarles que, aunque la situación parezca muy difícil en este momento, hay esperanzas de un mejor futuro para ellos y que la ayuda municipal siempre estará ahí para acompañarlos en su proceso de recuperación”, añadió Aponte.

Y es que el primer ejecutivo municipal participó de un emotivo compartir ciudadano en las instalaciones del Centro Comunal de Villa Cooperativa donde, además de ofrecerles pruebas de cernimiento y prevención de enfermedades, la vacunación gratuita contra el virus de la influenza, asistencia médica y servicios de bienestar social, les entregó los vales de alimentos de los supermercados Pueblo, Selectos y El Económico. El evento contó también con una charla motivacional con el propósito de que estas familias pudieran manejar sus situaciones particulares con optimismo y esperanza.

La feria de salud y servicios incluyó una charla educativa sobre la prevención del fraude de parte del trabajador social del programa Viva Carolina, Rafael Rodríguez, y del agente de la Policía Municipal de Carolina, Yariel Pérez. Hubo, además, mesas informativas sobre los diferentes servicios municipales como el Programa de Asuntos de la Mujer, entre otros.

El Municipio de Carolina tiene como prioridad brindar servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso creo el Programa Registro Mano Amiga Gigante, que atiende con inmediatez a la población más vulnerable en caso de eventos catastróficos. Este registro tiene la información de ciudadanos con diversas necesidades particulares como discapacidad física, dependientes de equipos electrónicos, adultos mayores solos, entre otras situaciones. Si usted o alguien que conozca presenta alguna de estas condiciones, le exhortamos a registrarse para que pueda recibir asistencia adecuada en caso de emergencia al teléfono (787) 757-2626 ext. 4483.