Alcalde Aponte anuncia operativo de seguridad durante la Noche de San Juan

CAROLINA – Con el propósito de garantizar el sano disfrute y la seguridad de todos los ciudadanos durante la tradicional Noche de San Juan, a celebrarse este lunes, 23 de junio, el Alcalde José Carlos Aponte Dalmau anunció un plan centrado en un despliegue estratégico del componente de la Gerencia de Seguridad, encabezado por uniformados de la Policía Municipal, que proveerán orientación y velarán porque prevalezca el orden durante la festividad.

“Esperamos que cientos de personas acudan al Balneario de Carolina durante la festividad; sobre todo cuando recientemente este fue seleccionado como la Mejor Playa de Puerto Rico 2025, según la prestigiosa Revista USA Today. Esta distinción consolida su sitial como uno de los principales destinos turísticos del país; y reconoce, no solo sus aguas limpias y seguras, sino también la calidad de sus servicios, su accesibilidad y el compromiso continuo con la protección ambiental”, expresó el primer ejecutivo municipal.

“Con mayor fuerza, nuestra administración establecerá un operativo desde tempranas horas para garantizar la seguridad en los predios. Como medida preventiva se aplicarán las leyes y ordenanzas municipales, además de velar por la seguridad de los bañistas y visitantes. Con la activación de más de 100 uniformados municipales desplegados en diferentes turnos de trabajo, se pondrán en función medidas de seguridad que también servirán para orientar sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas, en especial, la prohibición de botellas de cristal en nuestro Balneario”, añadió el Alcalde de Carolina.

El esfuerzo de seguridad municipal contará con patrullas, motoras, vehículos todoterreno, embarcaciones, motoras acuáticas y bicicletas, así como equipos de rescate y patrullaje en la Carretera PR-187 y la Avenida Isla Verde, entre otras zonas. Carolina contará también con el moderno Centro de Mando Móvil, cuyo sistema de seguridad mantiene cámaras que monitorearán el litoral carolinense en estrecha colaboración con el Centro de Tecnología y Seguridad Virtual. Asimismo, habrá salvavidas en todas las estaciones del Balneario.

Este plan de seguridad se hace extensivo, además del Balneario, a la playa El Alambique y la zona costera. Se le dará especial atención a los siete pasillos o accesos peatonales que permiten la entrada a las playas en áreas como Isla Verde y la PR-187. De igual forma, el Departamento de Bomberos Municipal y Departamento para el Manejo de Emergencias reforzarán con apoyo la vigilancia.

Finalmente, el Alcalde José Carlos Aponte Dalmau destacó que, a la par con este plan de seguridad, los ciudadanos deben tomar en consideración una serie de advertencias que pueden evitar situaciones de emergencias. Aponte destacó las siguientes: no se recomienda el uso de flotadores en los niños, ya que estos pueden ser levantados con facilidad por una ola y arrastrados mar adentro. No se permitirán fogatas en el área de la playa y no se permitirá acampar. Se recomienda llevar un silbato para que pueda alertar cuando esté ocurriendo algún evento que requiera la intervención de las autoridades o rescatistas.

“Recomendamos que las personas que vayan a ingerir alcohol esa noche, lo hagan en forma moderada. Recuerden que no deben conducir bajo los efectos del alcohol; así evitarán accidentes y situaciones lamentables. Y lo más importante de todo: en ningún momento deben dejar a sus niños desatendidos, pues un descuido podría tener consecuencias negativas. Vamos a evitar accidentes innecesarios; seamos precavidos”, finalizó Aponte.