Alcalde Aponte anuncia millonaria inversión para la repavimentación de calles comunitarias

CAROLINA – La repavimentación de las calles de 12 comunidades en Carolina iniciará próximamente, según lo anunció el alcalde de la Tierra de Gigantes, José Carlos Aponte. El alcalde anunció la millonaria inversión de $6,663,915.00 destinada al mejoramiento de la infraestructura vial en varias zonas residenciales de Carolina.

En el 2023, el Municipio de Carolina anunció un plan de mejoras a las calles de varias urbanizaciones del territorio municipal; desde entonces se ha trabajado de forma ininterrumpida en varios sectores de la Carolina como Villa Fontana, las seis secciones de Villa Carolina y las cuatro secciones de Country Club entre muchas otras. Ahora la lista de comunidades atendidas por el Municipio aumentó al anunciarse la millonaria inversión para la repavimentación de las urbanizaciones Extensión El Comandante, Los Caciques, Mountain View, Los Colobos, Ciudad Jardín, Parque Ecuestre, Terrazas, Alturas del Parque, Buenaventura, Jardines de Carolina, Metrópolis y Rolling Hills.

Para lograr este ambicioso plan de mejoras viales en las comunidades, el municipio tendrá cuatro brigadas trabajando al mismo tiempo.

“Sabemos cuán importante es mantener en óptimas condiciones nuestras carreteras y cuánto esto significa para la estabilidad de nuestro desarrollo económico y por supuesto, la seguridad y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Estaremos trabajando de forma coordinada con los residentes de estas urbanizaciones, de manera que los trabajos se puedan realizar ordenadamente y con éxito. Comenzaremos a mediados de noviembre con el proceso de orientación y escarificación de las calles en las urbanizaciones Los Colobos, Los Caciques, Ciudad Jardín y Mountain View de manera simultánea. Luego el plan contempla atender simultáneamente otras cuatro comunidades hasta completar las 12 urbanizaciones en el 2026”, explicó el alcalde.

Además de escarificar y asfaltar las calles de estas comunidades, la obra contempla el levantamiento de las válvulas de cierre de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de las tapas de “man hole” en adición a la pintura de los encintados.

“Es muy importante poder contar con la colaboración de los residentes y visitantes de estas urbanizaciones para que el proyecto se logre, afectando lo menos posible la cotidianidad de las familias. Vamos a solicitar que se mantengan las calles libres de vehículos o de objetos que puedan entorpecer la agilidad de la repavimentación, se coordinará el recogido de basura, reciclaje y escombros del programa Carolina Bella y cualquier necesidad particular de la comunidad, por lo que instamos a que los ciudadanos trabajen en coordinación con el municipio”, añadió Aponte.

Para más información sobre los trabajos a realizarse y para aclarar cualquier duda que pueda surgir al respecto, pueden llamar al Departamento de Obras Públicas y Ornato al 787-757-2626, extensión 4009.