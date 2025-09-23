CAROLINA – El exitoso concepto de los cursos cortos de los Centros de Calidad de Vida regresan a la zona rural con tres ofrecimientos para el beneficio de los residentes de la zona rural. La matrícula para los cursos de “Técnicas de alambre y cuarzo”; “Diseños en foam para toda ocasión” y de “Creaciones artesanales y mucho más” será el próximo 30 de septiembre en el Centro Comunal de Cacao.

Estos cursos, que se han convertido en un productivo taller para que muchas personas desarrollen nuevas destrezas, formen un negocio propio o le den un nuevo impulso a su retiro, se ofrecerán desde las comunidades de Cacao y Santa Cruz desde el 7 de octubre hasta el 12 de diciembre.

La matrícula se ha pautado en el Centro Comunal del Barrio Cacao el martes, 30 de septiembre de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El centro comunal de Cacao ubica en la carretera PR 858 KM 2.2, al lado del Parque de Pelota. El curso de Técnicas de alambre y cuarzo se ofrecerá los martes mientras que el taller de Diseños en foam para toda ocasión se brindará los miércoles, ambos de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el Centro Comunal de Cacao. En el Centro Comunal del Barrio Santa Cruz se ofrecerá el curso de Creaciones artesanales y mucho más, los viernes de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

“Los cursos han recibido una gran acogida a través de los años; hemos visto cómo estos talleres son la base para nuevas empresas convirtiendo algo que empieza como pasatiempo en un negocio exitoso. Sin embargo, estas clases no dejan de ser un verdadero compartir comunal en donde las personas invierten su tiempo libre aprendiendo algo nuevo y ganando nuevas amistades. Por eso quisimos ampliar la oferta a los residentes de la zona rural y de pueblos vecinos que quieran inscribirse”, comentó el alcalde José Carlos Aponte.

La matrícula tiene un costo de $40.00 por persona por curso. Si interesa obtener más información, puede llamar al (787) 757-2626, extensiones 8292 y 8394.